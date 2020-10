Los camioneros bloquearán la central de As Pontes "por tempo indefinido"

"Imos seguir, mantemos a concentración por tempo indefinido, quédanos moito por pelexar", aseguraba este jueves Manuel Bouza, presidente de los transportistas del carbón, tras una larga jornada de protestas y reuniones cuyo resultado no les pareció suficiente -"Intentan tomarnos o pelo, coma sempre", dijo- como para levantar el bloqueo de la central que iniciaban a primera hora, respaldado por el Concello de As Pontes, las auxiliares y el comité de empresa, en protesta por la decisión de Endesa de trasladar dos bombas de recirculación de lechada, correspondientes a la desulfuradora de los grupos 3 y 4.

Endesa justificaba la necesidad de un traslado que ya se frenó antes -hubo otra tentativa en junio, lo que motivó también el bloqueo de los accesos-, pero que ahora asegura que debe hacerse porque los equipos son necesarios en otra central de la misma empresa.

Desde la compañía inciden además en que la obra de la desulfuradora para los grupos 3 y 4 se paralizó y "nunca se reanudará", como ya se anunció, pero que aún así estos pueden operar. Recuerdan también que las bombas no son necesarias para las pruebas de biocombustibles, que siguen realizándose.

Y ahí está el quid de la cuestión, pues los manifestantes lo que achacan a Endesa es que rompa su compromiso de no tocar el material que hay en la térmica hasta que finalicen las pruebas y se sepa si la central es viable y tiene futuro o si se sigue adelante con el proceso de cierre.

La movilización ante la central hizo mover ficha a Endesa, que aceptó reunirse con las partes y escuchar sus reivindicaciones, principalmente las de los transportistas del carbón, que llevan año y medio sin actividad, y las de las auxiliares, que reclaman determinar el número de trabajadores afectados y una garantía de empleo de cara al futuro, ya que este solo está comprometido hasta que culminen las pruebas de biocombustibles.

Los resultados de las largas negociaciones, con reuniones por la mañana y por la tarde, han sido dispares. La representación sindical de las auxiliares reconocía "algún avance", al acceder Endesa a reunirse con los sindicatos y las empresas afectadas -el primer encuentro se ha fijado para el martes 27, a las 12.00 horas, en As Pontes- para determinar con cada una de ellas las personas afectadas por el cierre. Los acuerdos que se alcancen se trasladarán al Ministerio para la Transición Ecológica para que los incluya en el plan de transición justa.

Sin embargo, para los camioneros, la propuesta de Endesa de realizar gestiones para conseguirles carga de trabajo, un proceso informativo que también implicaría al Concello de As Pontes, "non é suficiente, pouco nos vai solucionar", dice Bouza. "Levamos un ano e medio parados con promesas e non se cumpriu nada", recuerda, aludiendo a las negociaciones de la mesa en la que también están Xunta y Gobierno, y que no se han materializado en nada concreto.

El Concello pontés mostraba este jueves su "apoio total e absoluto a los colectivos afectados" y sus reivindicaciones, igual que hacían desde el comité de empresa. También desde la coordinadora de la industria auxiliar mostraban su disposición a "ser solidarios e arroupar aos transportistas".