Un camión encabezará una nueva protesta por la central térmica de As Pontes

Un camión de grandes dimensiones con varias pancartas reinvidicativas recorrerá en la mañana de este domingo las principales calles de As Pontes, una medida para visibilizar la lucha que mantiene el colectivo de transportistas y otros sectores afectados por el inminente cierre definitivo de la central térmica de As Pontes. Precisamente los camioneros retomaron las protestas el pasado jueves con un bloqueo "indefinido" a las instalaciones de Endesa y anuncian que estas se recrudecerán en los próximos días, mientras no se produzcan avances en las negociaciones con la eléctrica, Xunta y Ministerio de Transición.