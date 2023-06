Camiño do Carregal: unha corredoira con nome propio

Localización

O acceso a esta antiga senda está case pegadiño á N-6. Saíndo da vila cara á Coruña, é o desvío á dereita que está antes do río Pardiñas. Nada máis deixar a nacional, hai que coller á esquerda, pola corredoira de terra, que vai dar ao Muíño de Pardiñas e ás casas desta aldea.

Toponimia

O Carregal é unha zona á beira do río Pardiñas e na que se daban ben os cultivos, polo que pode ser que a denominación do camiño derive desa zona, xa que este se usaba para acceder a esas fincas.

Canteira

Ademais de servir de acceso a diversas fincas, onde se sementaban patacas ou cereal, o vieiro tamén servía de acceso a unha antiga canteira, da que mesmo se sacou pedra para algunha casa da zona.

Camiño do Carregal. C.PÉREZ

"Gústame que os camiños teñan nome", asegura Xosé Arias, aínda que son moitas máis as razóns que o levan a escoller o camiño do Carregal coma o seu recuncho predilecto de Guitiriz. "Andeino moitas veces de neno e aínda agora me gusta pasear por el", di desta antiga senda de pouco máis dun quilómetro que parte de preto de Cas’Miracho, a vivenda de seus avós nos Liñares, ao pé da N-6, que un día tamén foi a súa.

Detalle do camiño. C.PÉREZ

A el úneo un sentimento de pertenza, polos incontables pasos e pedaladas que leva dado por el, polas veces que ía ata a zona das Penas, onde a familia tiña fincas, ou mesmo polos recordos vencellados a Xermolos, asociación da que forma parte aínda a día de hoxe: "A primeira cousa que debín facer para Xermolos foi ir como bici escoba por alí na carreira popular de Pardiñas".

E é que, máis alá do cariño particular, está o uso social. Polo Carregal discorreron, no primeiro sábado de agosto, numerosas edicións desta tradicional proba, igual que se converteu en punto de paso de rutas ecuestres ou de BTT, ademais de coincidir no seu último tramo coa Ruta da Auga.

Acceso a Pardiñas. C.PÉREZ

Era, tamén, a conexión máis directa dos veciños do Pazo, do Sanguiñedo, de Pardiñas, do Acevedo ou de Amariz con Guitiriz, razón pola que tamén o percorrían os augueiros cando visitaban o balneario de Pardiñas, sobre todo no verán, xa que é un percorrido máis curto que indo pola estrada.

Hai ata quen recorda que había quen traía, ao vir á vila, outro calzado que cambiaban ao deixar o Carregal, xa que tiña puntos onde se inundaba. Non forma parte das lembranzas de Xosé, nin os carros percorrendo a senda, aínda que si pode dar conta da súa presenza: "Cando de neno ía na bicicleta, vía as pedras marcadas polas rodeiras". Xa non se aprecian.

Paso baixo a A-6. C.PÉREZ

O Carregal ten a súa propia vida e foi mudando cos tempos. Pasa baixo unha ponte da autovía, desapareceron o gando e os cultivos e chegaron os eucaliptos para convivir con felgos, silvas, toxos, carballos, ameneiros ou bidueiros. Mais o espírito permanece. "É moi agradable, moita xente pasea por el porque ten sombra, e para min é magnífico, segue a ter a esencia dun camiño veciñal". Unha desas corredoiras de sempre. Con nome. Por algo será.