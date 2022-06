De la Comba e Cabaneiro: cámara, grafito e natureza

Juanjo de la Comba, di, naceu cunha cámara baixo o brazo nunha casa na que ninguén tiña especial interese polas fotos. Con 18 anos mercou un aparello de 50.000 pesetas, "cuando una normal valía 1.500", que pagou a prazos. Grazas a ela comezou a traballar na Policía Científica e a percorrer España de punta a punta, deixando atrás a súa Melilla natal, ata que topou con Galicia. "El único sitio donde decidí vivir", remarca quen leva xa doce anos en Castro de Rei.

Foi unha asociación de ornitoloxía a que lle fixo mudar os protagonistas das súas fotos e agora a fauna chairega sérvelle de musa.

A Carmen Cabaneiro, porén, sempre lle gustou a arte, pero estudou Filosofía porque daquela non había Belas Artes en Galicia e ela o que quería era quedar. Combinou toda a vida a escultura, o debuxo e a talla da madeira coa ensinanza da filosofía, e no fondo ambos universos non están tan lonxe.

"Eu traballo sobre conceptos; o debuxo en particular e a arte en xeral son reflexións plásticas, é unha indagación igual que se fai na filosofía", defende esta veciña de Castro de Rei desde hai tres décadas, aínda que natural de Reigosa (A Pastoriza), que compartiu coñecementos cos estudantes de Vilalba e de Meira durante toda a súa traxectoria ata a súa recente xubilación.

"Eu son máis escultora que debuxante", defende, pero iso non lle impediu entregarse ao grafito durante a pandemia, época na que, tras a cociña, brotaron os traballos que agora expón coa súa parella na mostra Instantes. A Carmen interésanlle os temas abstractos, "os difíciles de retratar", e recrear unha ambigüidade na que o espectador faga a súa propia interpretación. "Desde que colgas a obra, a obra é do espectador", defende.

En Castro de Rei residen os dous artistas, onde collen a inspiración e recolectaron as plantas e follas que forman parte da exposición

A priori, puidera parecer que os personaxes que a artista plasmou son todos iguais, "pero iso é porque lles falta o pelo e o xénero e iso fai que os rasgos se unifiquen; a min intéresame a esencia do ser humano", explica. A outra metade desta colección, Juanjo, enfrontouse ao reto de captar aquilo que combinase cos debuxos para crear un todo que se completa con elementos naturais —flores e follas silvestres— recollidos a carón do Azúmara durante o outono, "a estación con máis cores".

"É divertido traballar xuntos", apunta Carmen sobre un proxecto no que un achega o onírico e o outro o verídico e que, sinxelamente, "foi xurdindo". "Al ir haciendo los dibujos ya pensamos en combinarlos con la fotografía", explica o profesional da cámara que, acostumado a altas doses de paciencia para retratar os animais que poboan a Chaira, tamén se enfrontou a captar o que ocorre en menos dun segundo: unha mirada de alguén asomado a unha ventá, unha gota de auga que cae, un atardecer...

"Las fotos son instantes", subliña Juanjo en relación a unha mostra que, para Carmen, traslada "instantes que nos traen ao presente e nos arrancan do pasado e do mañá" e fai unha chamada de atención sobre a delicada realidade que presenta a biodiversidade. Tanto que o melillense xa traballa en novos proxectos arredor deste concepto.

Juanjo de la Comba, que mercou a súa primeira cámara, de 50.000 pesetas, aos 18 anos, fotografía os temas abstractos que Carmen debuxa

Juanjo e Carmen, coa súa mostra recén estreada, xa pensan nos futuros traballos. "Quiero hacer un monográfico sobre la cigüeña y un vídeo sobre la Lagoa de Caque y su hábitat", avanza el sobre aquel espazo onde ten fotografiado "hasta a 15 corzos y ahora no hay ni dos".

Carmen, pola súa parte, tratará de deixar o lapis e o papel a un lado durante unha tempada e regresará á escultura. "Voume meter no taller outra vez", di fronte á súa mostra recén estreada, a segunda na que traballa con De la Comba —a anterior, Orixe, unía escultura e fotografía e púidose ver en Reigosa— e que chegou á capital chairega da man do Iescha, a quen ambos artistas lles agradecen o labor que desempeñan a prol da cultura e da arte na comarca. Nesta ocasión, ademais, o recadado por ambos artistas a través da colección Instantes irá destinado á protectora de animais de Foz e a nenos sen recursos.

O eu exterior e o interior e a natureza chairega, da que ambos se declaran prendados, copan unha serie de cadros que veñen a trasladar unha mensaxe: "Activar os sentidos e vivir o presente fugaz", tal e como resumen desde o Iescha. "A nós a natureza tranquilízanos, é unha forma de habitar o presente", insisten os dous artistas, mentres claman por que os chairegos "comecemos a valorar o que hai na Chaira, que é moito".

No auditorio vilalbés ata o 30 deste mes

A exposición Instantes está organizada polo Instituto de Estudos Chairegos (Iescha) en colaboración co Concello de Vilalba e poderase ver ata o xoves 30 de xuño no auditorio municipal Carmen Estévez.



Máis de 30 trípticos

A colección está composta por 32 trípticos formados por unha fotografía de De la Comba, un debuxo de Carmen Cabaneiro e un elemento natural recollido na Terra Chá, ademais de oito sanguinas de Cabaneiro.



Biodiversidade e presente

As 40 pezas da mostra buscan concienciar ao espectador sobre a biodiversidade na Chaira e o presente.