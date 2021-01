Se viraliza la imagen de un vecino de As Pontes que dedica un 'calvo' a Google Maps

A veces es cuestión de segundos, una decisión rápida y... ¡listo! Algo sucede y ya no hay marcha atrás. Las cámaras de Google Maps recorren a diario cientos de kilómetros por todo el mundo retratando las principales calles y los lugares más recónditos para actualizar el famoso servicio de mapas online. Y lo graban todo con tanto detalle que uno puede ir acortando las distancias ampliando el mapa hasta acercarse desde su ordenador o su móvil a su casa, su bar favorito, reconocer su coche o a un vecino cruzando la calle. Pero también hay sorpresas.

Un vecino de As Pontes, que prefiere mantener su anonimato, troleó a Google Maps bajándose los pantalones y dedicándole un calvo. La imagen, pese a que lleva en el servicio de mapas online desde el verano de 2019, acaba de saltar ahora a la fama, después de que hace unos días se empezase a compartir en Twitter. Fue la chispa, y como suele suceder en estos casos en internet, no paró ahí y de la red social llegó este jueves a 'Land Rober', en la TVG.

"Foi un momento, un flash, un minuto de gloria", dice al otro lado del teléfono el protagonista de la imagen, algo desconcertado todavía por su salto a la fama.

"Vin o ovni ese de Google Maps e neses cinco segundos pensei que podía facer algo, barallei outras opcións e o final optei por esa", relata, y recuerda que unos días después de ser grabado por las cámaras del gigante de internet, fue a propósito a buscar la imagen y la encontró, pero más nítida de lo que él había imaginado.

"Realmente pensei que a ían pixelar", dice un joven que compartió la anécdota esos días con su círculo de amigos "como chiste" y "como a risa do momento e nada máis", y pronto la olvidó.

"Quen busca unha pista? Non esperaba que tivese moita máis historia", comenta, al tiempo que reconoce que no ve mucho la tele y que este salto momentáneo a la fama no le repercute porque sigue siendo "un tío anónimo".

La carretera que va al pantano de A Ribeira, pese a que cada vez es más transitada, sobre todo desde que la pandemia y el estado de alarma multiplicaron los paseos, está claro que no es la calle más buscada de As Pontes en Google Maps. O al menos no lo era, porque quizás muchos fueron a comprobar que el "calvo" no es 'fake' ni ningún tipo de broma. Una vez que el muñeco de Google se pone a caminar hacia la presa todo parece normal. Cuando giramos de sentido, ¡sorpresa!