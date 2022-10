Calquera lugar é bo para xogar

O confinamento pola pandemia do covid-19 na primavera de 2020 supuxo tirar de imaxinación e sacar a relucir vellos xogos de mesa para facer máis ameno o tempo encerrados na casa.

Naquel entón, o Observatorio do Patrimonio Lúdico Galego puxo en marcha www.xogostradicionais.gal, para poñer a disposición de toda a poboación parte do amplo abano de xogos populares galegos para desfrutar na casa, pero adaptados a un espazo e un número de participantes reducido, tal e como aconsellaba a situación de pandemia.

O proxecto, no que tivo unha gran participación a asociación Xotramu de Muimenta, permitiu recompilar moito material que acaba de ver a luz en formato físico grazas á publicación do libro Xogos tradicionais para tempos de recollida, editado pola Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

"Na web xuntouse moito material e decidimos darlle forma nun documento. Cando o vimos pareceunos moi interesante e pensamos en editalo dalgunha forma para difundilo", explica Noelia Darriba, membro de Xotramu e autora do prólogo xunto á investigadora Manuela Vázquez.

A publicación recompila 63 xogos tradicionais, ademais dunha guía de figuras de papiroflexia e outra para deseñar enredos e xoguetes feitos con tapóns de cortiza. Todo acompañado de ilustracións que acompañan a descrición dos xogos das que é autor Iván Mouronte.

Así, o libro describe e ilustra a práctica de xogos como o vexo-vexo, o abellón, as palabras encadeadas, a roda, o pulso dos polgares, o pulso dos pés, a goma, a pita cega, a mariola, o muíño, as chapas, os pelouros, os tiramillos ou os birlos, propoñendo, no caso dos xogos que precisan materiais, o uso de obxectos ou elementos que se poden atopar sen dificultade na casa. "Por exemplo, á rá pódese xogar cunha garrafa de plástico e tapóns. Pero a maioría son xogos sen material", apunta Noelia Darriba.

A publicación presentouse no Pazo de San Marcos e a ela asistiron integrantes das asociacións relacionadas coa conservación e difusión do patrimonio lúdico galego que colaboraron, como Brinquedia, a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, o Recuncho das Argalladas de Lourenzá, a Asociación de Xogadores da Chave de Santiago e o Museo Etnolúdico de Galicia, ademais de investigadores como Antón Cortizas ou Apolinar Varela.

A vicepresidenta da Deputación, Maite Ferreiro, avanzou que a área de Cultura "distribuirá exemplares aos centros educativos da provincia e aos centros de atención a maiores dependentes da Deputación, como material de apoio para o desenvolvemento educativo e cognitivo".

No acto tamén interviron Paco Veiga, da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, Iván Mouronte e as autoras do prólogo, que falaron da orixe do proxecto e da importancia do xogo.

"Ten máis da que lle damos na sociedade. Xogar está moi delimitado á idade infantil e ten a sona de que parece que non fas nada cando xogas, pero estás desenvolvendo a creatividade, a psicomotricidade, a relación entre persoas, ademais de conectar con esa infancia que todos levamos dentro. E neste caso, permite recuperar o patrimonio inmaterial que temos", asegurou Darriba.