Cabreiros viaxa ao pasado para poñer en valor as festas tradicionais

As XX Xornadas Interxeracionais de Cabreiros subíronse na súa segunda xornada a unha máquina do tempo para viaxar ás festas populares. "Eran un momento lúdico pero tamén un importante impulso económico que xeraban moita economía para todos: os bares, as costureiras, as orquestras...", explicaba Xosé Manuel Felpeto, o presidente da asociación de veciños que organiza xunto ao Concello de Xermade e o departamento de Pedagoxía da USC unha cita que se mantén no tempo mirando ao pasado.

E nesta viaxe os protagonistas foron a memoria viva daquelas festas. Amador Bañobre, de Momán, rememorou os seus anos de fogueteiro e moitas anécdotas daqueles tempos, e Manolo Amarelo, que foi integrante da Orquestra Alegría de Cabreiros e un máis dunha extensa familia de músicos, falou dos tempos nos que se pagan 25 pesetas por baile e 40 ou 50 cando tocaban nunha festa, "dependendo se che daban comida e durmida".

Andrés Villares e Regina, de Codesido, recordaron aquel primeiro toldo feito cunha barra de madeira e estacas que se levaban en tractor antes de que chegase o de ferro, e Amelia Galego, que tivo un bar en Cabreiros, recordou como cambiaban os zapatos de bailar polos de camiñar.

Entre os recordos daqueles tempos houbo espazo para os ramistas -coa cota grande e a media-, as procesións, os xastres Narciso e Guillermo, de Roupar, porque "sempre había un traxe para estrear", as cociñeiras, que ían ás casas na víspera da festa ou a evolución do transporte."Antes de que chegaran os autocares íase a pé ou en bicicleta", relataron, nunha mesa redonda dirixida por outro veciño, Adolfo Cabarcos.

Un obradoiro de baile e foliada

Na viaxe ao pasado non só houbo recordos, tamén se presentou o proxecto Palcos, unha investigación sobre os palcos de música en Galicia, realizouse un obradoiro de iniciación ao baile nas foliadas, impartido por Rebeca Tallón, compoñente do grupo de música tradicional Airiños da Freba.

A xornada despediuse cunha gran foliada a cargo de Axóuxere, de Roupar; No Cómbaro, das Pontes, e Buxos Verdes, de Vilalba, que puxeron o ritmo.