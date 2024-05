Cabreiros mira ao pasado para axudar construír o futuro

"20 anos son 20 anos", dixo Suso Rodríguez, de Xermade, docente e representante da USC dende sempre nas Xornadas Interxacionais Rurais de Cabreiros. E no día no que a casa escola da parroquia festexaba as Letras Galegas, unha afirmación tan evidente énchese de significado para quen queira entendela.

Inauguración das xornadas. C.PÉREZ

Son 20 anos "achegando o noso gran de area á dignificación e a dinamización do medio rural galego", afirmaba, lembrando terlle escoitado aos veciños dicir que, para eles, as sesións das xornadas (este ano teñen continuidade os días 1, 8 e 14), nas que se leva falado un pouco de todo e dende as que se impulsaron publicacións, documentais ou premios coma o Xermade na Historia, eran "uns dos días máis grandes".

Por iso, e malia que recoñeceu que fora "difícil", para esta vixésima edición deseñaron un "programón" que comezaba coa inauguración oficial e as verbas de seis homes. "A ver se para o ano hai unha muller nesta mesa", dicía o bibliotecario Marcos Saavedra na súa intervención, na que recoñecía o "gran mérito" da iniciativa, da que neste último ano xurdiu un club de lectura en Cabreiros, cuxos integrantes, xunto a veciños, leron textos de Luísa Villalta.

Público na casa escola de Cabreiros. C.PÉREZ

"Aquí haberá sentada unha muller da Deputación", recollía o guante o deputado provincial Carlos López, sorprendido pola "emotividade" dunha proposta que proba que "o rural ten futuro", sempre que as institucións se involucren, e polo traballo realizado para conectar xeracións.

Uns lazos hoxe máis fortes grazas á colaboración do Ceip de Xermade. O seu director, Rubén López Eiras, acudiu cos alumnos de sexto Sara, Victoria, Icía, Andrea e Ismael, que representaron O atasco logo de que a vicedecana de Ciencias da Educación, María López Sández, falase de Luísa Villalta, a sexta muller á que se lle dedica o 17 de maio.

Alumnado de sexto que representou unha obra. C.PÉREZ

Marta, Ana, Martín, Silvia, Laura e Montse compartiron impresións sobre este vixésimo aniversario, que non sería posible sen dous piares básicos: o Concello, cuxo alcalde, Roberto García, incidiu no labor de conservación da memoria realizado neste tempo, e a asociación veciñal de Cabreiros. O seu presidente, un emocionado Xosé Manuel Felpeto, falou de "resiliencia" para probar, cantas veces sexa necesario, que "o rural non está morto: ten futuro".