Cabreiros celebra a XI Invernada de Cine con música e catro proxeccións

A asociación de veciños de Cabreiros, co departamento de Pedagoxía Didáctica da USC, pon en marcha este mes unha nova Invernada de Cine, unha cita xa convertida nun clásico do outono na parroquia xermadesa.

A Invernada de Cine deste ano, que alcanza a edición número once, conta cun programa que incluirá varias proxeccións cinematográficas, un concerto de Xoán Goía e un espectáculo infantil.

"Queremos seguir compartindo con vós as longas tardes que están por vir e facer delas un espazo de comunidade, de aprendizaxe, de sabedoría, de risas, de cine, música, teatro e para iso precisamos que nos acompañedes. Agardámosvos na casa escola de Cabreiros", indican dende a asociación ao tempo que animan a todos a participar nunha actividade gratuíta que se desenvolverá durante cinco sábado alternos, sempre ás 18.30 horas.

A XI Invernada de Cine arrancará o sábado 21 deste mes co visionado da multipremiada Matria, a película de Álvaro Gago que fala sobre a vida de Ramona, unha muller "que loita entre traballos precarios para sacar adiante á súa filla".

O 4 de novembro será o turno do documental Segadores da Órrea en Terras de Castela: Unha historia de heroes, no que 31 veciños relatan a súa experiencia nunha migración de tempada que perdurou ata os anos 60 do século XX.

Xoán Goía tomará o relevo o sábado 18 de novembro cun concerto no que fará un repaso polo seu disco, que fala sobre lugares de Xermade.

O 2 de decembro, proxectarase Un franco, 14 pesetas, de Carlos Iglesias, unha película que aborda a emigración. E o 16 o broche final chegará co espectáculo infantil e familiar Pesdelán, que mestura música en vivo cun espírito participativo para integrar a todas as persoas.