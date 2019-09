As cabazas descomunais de Toñito de Rosende

"Xa as botei máis anos, pero coma este ano non saíron nunca", asegura Toñito de Rosende, un veciño de Baamonde que viu como as cabazas do horto que ten pegado á casa non deixaban de medrar.

"Sempre foron grandes, pero coma este ano, nunca", insiste, ao tempo que precisa que as bota, igual cás doutra finca próxima, "que son moito máis pequenas", para darllas de comer aos porcos.

Non as pesou, pero ten claro que algunha mesmo debe superar os 80 quilos, porque ata lle resulta difícil movelas.