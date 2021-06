La directiva del Rácing Vilalbés anunció este martes la renovación del lateral izquierdo David Buyo, que se convierte así en el sexto jugador que confirma su continuidad para la próxima temporada, en la que el primer equipo competirá por decimotercer año consecutivo en Tercera División, ahora llamada Tercera RFEF.

"Buyo cumprirá a súa quinta tempada con nós, e poderemos seguir disfrutando das súas carreiras pola banda esquerda na Magdalena", indicaron desde el club en un comunicado.

El defensa rojiverde se une así a las renovaciones anunciadas en los últimos días. Las primeras fueron las de los tres capitanes: López, que alcanza su undécima temporada, Make, que cumple la quinta consecutiva tras su ausencia durante una campaña cuando fichó por el Compostela, y Vérez, canterano que afronta su quinto año con el primer equipo después de cubrir todas las etapas de base en el club.

A continuación, se confirmó la continuidad de otros dos pilares básicos de la plantilla en los últimos años, los gemelos José y Javi Varela, que ya acumulan ocho y nueve años, respectivamente, enfundándose la elástica rojiverde.

Todos ellos volverán a estar a las órdenes de Simón Lamas, que ocupará el banquillo del primer equipo por cuarta temporada consecutiva.

BAJAS. Quien ya se sabe que no continuará el próximo año es Diego Muiña Ríos, que deja el club tras defender sus colores en las últimas ocho campañas, "nas que demostrou sobradamente tanto a súa capacidade como profesionalidade, sendo un dos baluartes nos éxitos do club, e aínda que non se formou na base do club, o paso do tempo afinanzou o seu sentimento racinguista convertíndoo nun dos nosos", tal y como reconoció la directiva del Vilalbés en el comunicado que emitió para anunciar su baja.