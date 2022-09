Entre buxainas, mafaldas e peras

Alí, na entrada do pavillón polideportivo de Xermade, hai unha cunca e varias caixas con peras. A disposición de quen as queira, dos catro relatores, dos máis de 70 expositores e do numeroso público que dende onte venres ata este domingo acudirá ao XXII Encontro Internacional de Torneiros da Madeira.

E que importancia poden ter unhas cantas froitas cando sobre as mesas, nas vitrinas, en calquera lugar ao que se mire, poden verse ducias e ducias de obras de arte en madeira? Moita. Son peras da aldea artesá A Fraga de Cazás. Onde todo comezou. Alí, as pereiras foron testemuñas de como Vicente Ledo e Fernando Vérez iniciaban hai máis de dúas décadas esta xuntanza ao redor do torno, co desexo de pór en valor un oficio tradicional e crear unión, unha familia, ao redor deste.

Adrián e Xián Pena coas súas pezas. C. PÉREZ

Aquel obxectivo faise realidade no que Gerardo Criado, xefe territorial de Presidencia, cualificou de "magnífica exposición". Pola habelencia dos mestres internacionais Georges Baudot, Paul Hannaby e Patrick Arlot e do mestre de mestres, o pontés Lolo Castro; pola presenza cada vez maior de expositores doutras latitudes, chegados do sur de Francia, de Portugal e ata de Arxentina, polos aprendices que cada ano asisten ás clases de Amigos da Madeira das Pontes, organizadores do encontro xunto ao Concello de Xermade; e polo futuro que se albisca a través de mans coma as do pequeno Xián Pena, que xa ten algunha peza exposta nesta edición.

Ao seus oito anos, Xián leva toda a vida vindo aos torneiros. E gústache vir? "Si". Para el xa case é rutina. A primeira vez, nin nacera. Mamou o oficio, encontro tras encontro e tamén na casa. Alí, fai as súas pezas. Buxainas para os seus compañeiros da escola. Coma esa coa que xoga Mafalda na camiseta conmemorativa do encontro deste ano. Unha imaxe, asegurou o deputado Pablo Rivera, moi acaída, porque representa " ilusión da xente moza" e tamén "o traballo duro para facer xirar a buxaina; e iso é o que temos que facer, traballar arreo para seguir promovendo este encontro".

O relator Georges Baudot. C. PÉREZX

O pequeno Xián é testemuña directa desa dedicación na figura de seu pai, Adrián. Un exemplo a seguir para os que queren converter a afección polo torno nun xeito de vida, nunha profesión.

Adrián Pena traballaba a madeira, pero non torneaba. Ata que foi a unha mostra itinerante e coñeceu a Fernando Vérez e a José Otero. "Vin que era unha cousa que podería aprender e que me podería gustar", lembra. Ese ano xa estivo no encontro, do que é asiduo dende 2010. E pouco a pouco, o aprendiz mudou en mestre.

Foi a cursos, á Fraga, por suposto, e con moitos outros para coñecer as técnicas, as posibilidades. En 2018 fundou o obradoiro de torneado Xar en Matamá (Vigo), onde nacen pezas contemporáneas, convencionais, encargas de deseñadores... E tamén transmite o oficio a outros, nas clases do taller e nas conferencias que imparte, coma a que acaba de dar en Bréville (Francia).

Para Adrián, o encontro é "coma a Capilla Sixtina para un pintor, aquí é onde está toda a sabiduría do torneado, despois de 22 anos, porque aquí pasaron os mellores torneiros de todo o mundo". E de todos, el non esquece ao finado Fernando Vérez: "Foi o meu mestre, ensinoume o amor polo torneado". Igual que el tenta facer cos seus alumnos e co seu fillo.

Ron Wicks, sobre estas liñas. C. PÉREZ

A Xián referíase tamén o alcalde de Xermade, Roberto García, xa como un membro máis desa "gran familia" construída ao redor do torno e á que segue sendo fiel Ron Wicks quen, aos seus 93 anos, volveu a Xermade, como fai cada ano dende 2005, cando chegaba por primeira vez á Fraga.

Para o rexedor, o encontro é un "referente", por iso se solicitou a declaración de Festa de Interese Turístico, e tamén un dinamizador cultural e económico. E non só en Xermade, senón en todos os concellos próximos -acudiu xente de Vilalba, Guitiriz, Muras, Ourol, As Pontes ou A Capela-. E o seu fin é que isto sexa así non só estes tres días, senón todo a ano, coa futura creación dun centro dedicado ao oficio na antiga reitoral xermadesa.

E é que, como dicía Elena Fabeiro, xerente da Fundación Artesanía de Galicia, a "divulgación é fundamental para coñecer os oficios e ver que hai detrás das pezas, non se pode valorar se non se coñece".

E por iso importan as peras da pereira da Fraga. Teñen unha historia detrás, coma cada peza do XXII Encontro de Torneiros da Madeira de Xermade.

Normativa: unha ollada no sector artesanal

Elena Fabeiro abriu o Encontro de Torneiros cun relatorio na biblioteca xermadesa, no que avanzou a nova lei de artesanía e a iniciativa ‘Facemos marca. Medrando cos artesáns’, coa que se busca "impulsar o emprendemento no sector artesán galego ao tempo que secontribúe á posta en valor do mesmo", segundo apuntan dende a Xunta.



Carta e obradoiro



Fabeiro lembrou os requisitos para ter carta de artesán ou ser obradoiro, para logo abrir un debate no que se abordaron cuestións coma a formación regrada, a valorización do oficio, a busca de mecanismos de transmisión ou a incorporación das novas xeracións.