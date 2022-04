Vilalba, a la búsqueda de la accesibilidad

El Estudo de Mobilidade e Espazo Público (Eme) que promueve el Concello de Vilalba para mejorar la convivencia de vehículos y peatones en el casco urbano ya está listo y ha arrojado un completo informe sobre el estado de la accesibilidad en las vías de la localidad, que servirá de referencia a la hora de acometer futuras actuaciones y adaptarse a la normativa vigente.

Por un lado, señala que Vilalba es un "espazo de oportunidade para crear un ámbito de altas prestacións de accesibilidade, amable para a terceira idade e as persoas con mobilidade reducida" al contar con la mayoría de equipamientos, espacios de relación y ámbitos comerciales a menos de 15 minutos caminando.

Sin embargo, existen varios problemas, como la "falta de itinerarios peonís completos e continuos nalgunhas rúas, especialmente onde non existen beirarrúas ou espazos reservados para o peón" o zonas en las que "abundan os estreitamentos por debaixo dos 1,80 metros" por invasión de señales, luminarias o vados de garajes.

Según los datos recogidos en el Eme, el viario del casco urbano vilalbés cuenta con una longitud de 32.274 metros. De ellos, 12.123, el 37,6%, carece de aceras.

En cuanto a las vías que sí las tienen, el 48,2%, unos 15.500 metros, presentan dos, pero solo el 17% tiene la suficiente anchura, mayor a 1,80 metros. El procentaje mejora en las calles que cuentan con solo una acera -que suman 4.594 metros de longitud y suponen el 14,2% del total de las vías-, en las que el 41% registra ese paso libre mínimo de 1,80. En el cómputo general, uniendo las vías con una y dos aceras, supone solo un 22%. El resto presenta problemas de accesibilidad debido a su estrechez.

Otra problemática detectada es la referida a los pasos de peatones, en cuanto a la falta de señalización vertical, "inexistente ou non visible", y horizontal, con "franxas de pavimento podotáctil que ou ben non existen ou non se adecúan exactamente á normativa", y también con una configuración de los planos inclinados "inadecuada ou inexistente".

Se contabilizaron 169 pasos de peatones, de los que 67 cumplen con los requisitos fundamentales desde el punto de vista de la accesibilidad. La situación de otros 37 se calificó como regular, la de 48 como mal y la de 17 se tipificó como "outros".

El Eme también señala la "potencialidade para un percorrido peonil de alta calidade" en el entorno de las guarderías y el centro de salud, el cual actualmente no se cumple, y destaca los problemas, incluso de seguridad, que existen en la zona escolar, en la calle Quart de Poblet y su intersección con Cidade de Lugo.