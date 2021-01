Buscando positivos y respuestas en Vilalba

Ya van más de dos meses desde que Vilalba entró en el nivel máximo de restricciones por el covid-19 y la situación desde entonces, lejos de mejorar, sigue empeorando, y esta vez a un ritmo muy alto. Por ello, los vecinos agradecen todos los cribados que se puedan hacer para tratar de acotar cuanto antes una situación a la que no terminan de encontrarle una explicación.

"Non sei se é que non facemos ben as cousas...", reflexionaba la empleada de una tienda de ropa local a la salida del cribado voluntario con PCR al sector servicios que se realizó este viernes por la tarde en el pabellón municipal, al que acudieron 550 personas. A este se unió otro, con 65 test de antígenos, que propuso el Sergas por la mañana aprovechando la cita vespertina y que se realizaron a miembros de distintos colectivos.

"Parece que houbo un pouco de relaxación, de ver que todo iba máis ou menos ben no verán, e en setembro e outubro era en plan como que non pasaba nada. E agora coa chegada do inverno, as matanzas, as comidas de Nadal... imos subindo", apuntó Baruk Domínguez, de la escuela de música Esmuvi, que veía este cribado "moi necesario".

María Teresa Teijeiro, empleada de una gasolinera, apuntaba por su parte que el desconocimiento que hay sobre este virus hace que cueste explicar cómo evoluciona a veces la situación. "Como isto é de novas, non sabemos moi ben a qué aternos", afirmó, al tiempo que destacó que "cantas máis probas se fagan, mellor, máis resultados teremos e antes sairemos desta", una opinión que compartía el cocinero Miguel Ángel Díaz, que ve en el cribado del jueves "unha boa opción para ir descubrindo posibles focos".

Y así, entre nervios y dudas, con cinco mesas para dar volantes y otras cinco para hacer test —una sexta era para los de antígenos—, se fueron completando las PCR, con un ritmo constante y fluido gracias a una buena coordinación y organización, con la ayuda de Protección Civil y Cruz Roja.

Los voluntarios agradecieron también la amabilidad de los sanitarios, que al acabar daban respuesta a su duda más imperiosa: los resultados en 24 o 48 horas. Toca un fin de semana de esperas.

Tercer cribado este fin de semana

Los más de cien trabajadores del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Vilalba se someterán este fin de semana a un cribado con pruebas PCR , tras la petición realizada desde el Concello al Sergas. El personal se desplazará a Lugo para hacerse las pruebas. Es el tercer cribado al que se somete desde el mes de octubre.



PRIORIDAD EN VACUNAS. Vilalba Aberta pedirá en el próximo pleno que el Concello inste "con carácter de urxencia" a la Xunta a que las empleadas del SAF sean consideradas personal sanitario en primera línea y, así, se incluyan de forma prioritaria en los planes de vacunación de covid-19. Solicita además que, hasta entonces, se aumente la periodicidad de las PCR .



Los casos activos eran este viernes 170, frente a los 137 del miércoles.