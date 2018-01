Buscan desde hace seis meses a una perra en una parroquia de As Pontes

Una vecina de la parroquia de O Freixo, en As Pontes, busca desesperadamente desde hace seis meses a su perra Nane, de unos diez años de edad. El animal desapareció de su vivienda el pasado 23 de julio, coincidiendo con las fiestas patronales de la localidad.



“Nos encontrábamos en casa y cuando nos dimos cuenta, ya no estaba”, relata Ana Belén Rivero, que cree que el animal pudo ser sustraído, al tratarse de una época en la que hay más gente y ambiente en una parroquia prácticamente sin vecinos.



“Era un pastor alemán muy bonito, con un carácter muy tranquilo y sociable. Si se fue, es muy raro que no volviese, porque conocía la zona”, explica la dueña, que desde el primer instante colgó carteles, recorrió la parroquia con el coche y pidió colaboración a través de las redes sociales.



“Recibimos algunas llamadas, porque había otro pastor alemán por la zona de Somede, pero no era Nane”, se lamenta Ana Belén, mientras explica que la perra “estaba castrada, tenía chip y el pasaporte europeo”. “Llevaba con nosotros unos seis años, después de que la adoptásemos en la protectora la Arca de Noé en Córdoba. Fue una perra maltratada, estaba desnutrida y con muchos problemas y conseguimos que fuese mejorando”, relata su dueña, que continúa con la esperanza de poder recuperarla.



Por eso, pide ayuda y colaboración. “Cualquier persona que la vea puede ponerse en contacto conmigo en el teléfono 629.58.47.91”, concluye Ana Belén.