Buscan en Abadín a un octogenario que fue visto por última vez el domingo

Vecinos, Guardia Civil y personal municipal se encuentran inmersos en la búsqueda de Enrique Bolívar Díaz Pardo, un octogenario de la parroquia de Quende, en Abadín, que fue visto por última vez el pasado domingo por la tarde.

Entonces se cree que salió de su casa para visitar, como hacía habitualmente, a otros vecinos que vivían cerca y una de ellas fue la última persona en verlo en torno a las 19.00 horas. Desde entonces, no se sabe nada más de él, ya que el hombre vive solo y se tardó en notificar su ausencia.

De hecho, tal y como explica un familiar, el lunes por la mañana acudió a recogerlo a su casa el servicio de transporte para el centro de día de Abadín, y al llamar a la puerta y no recibir respuesta se marchó y no fue hasta las cuatro de la tarde que avisaron a esta pariente para informar de que no había ido.

Fue entonces cuando se activaron todas las alarmas y tras acudir a su casa, ver que no estaba ni regresaba ni se encontraba por los alrededores, se informó de la desaparición a la Guardia Civil.

El hombre tiene piel clara, ojos azules y gafas y posiblemente se encuentre desorientado, tal y como indican sus familiares. Si alguien lo ve puede llamar a la Guardia Civil o a los números de teléfono 685.16.04.25 o 661.58.90.60.