Se busca finca en Vilalba para construir un centro de día

La creación del tan demandado centro de día en Vilalba, un servicio que lleva más de una década siendo el foco de las reclamaciones de vecinos y los distintos grupos políticos, suma ahora un nuevo paso para tratar de conseguir por fin su puesta en marcha. En esta ocasión, el Concello ha apostado por adquirir un solar para proceder a su construcción.

Así se aprobó en junta de gobierno, donde se dio luz verde a la compra de una parcela en el núcleo urbano de la villa para construir un centro de día público. El presupuesto base de la licitación es de 102.000 euros.

La idea del gobierno municipal vilalbés es que tenga una capacidad para 30 usuarios, por lo que el solar "debe ter unha dimensión mínima de 600 metros cadrados".

El Concello abrirá un procedimiento para la compra del terreno con un plazo de siete días naturales a contar desde este viernes. Las personas propietarias de algún solar de las características mencionadas que estén interesadas en venderlo pueden ponerse en contacto con la secretaría municipal, llamando al número de teléfono 982.51.03.05, o a través del perfil del contratante del Ayuntamiento vilalbés.

"Para o Concello de Vilalba é prioritaria a construción dun centro de día para evitar que as veciñas e veciños teñan que desprazarse a municipios limítrofes", destacan desde el gobierno local.

Recuerdan además que este servicio se trata "dunha competencia autonómica" y que durante el presente mandato hubo diferentes reuniones entre el Concello y la Xunta para abordar este asunto, "incluso unha entre a alcaldesa, Elba Veleiro, e o presidente do Goberno autonómico, Alberto Núñez Feijóo", celebrada en enero del año pasado.

En ella la posibilidad que se manejaba en aquel momento era la de destinar parte de los terrenos de la estación de autobuses vilalbesa a centro de día y en tratar de buscar el apoyo económico entre varias administraciones para ponerlo en marcha.

"Ao non obter o apoio da Xunta, ao contrario do que pasa noutros municipios con menos poboación de Vilalba, o Concello tomou a decisión de non esperar máis, polo que adquiriremos o solar para construír o centro de día", explica Marta Rouco, tenente de alcaldesa de Vilalba.

OTROS INTENTOS FALLIDOS. El proyecto para un centro de día en Vilalba lleva años en proceso. Primero se iba a crear en el Hospital Asilo, pero finalmente se constituyó una unidad de alzhéimer.

En el último mandato del PP, se proyectó una unidad de atención a mayores en el bajo de la plaza de abastos, que hoy es el servicio de atención temprana.

Todos los grupos políticos llevaron, estando en la oposición, mociones sobre este asunto e incluso se propuso firmar un convenio con la Diputación o destinar los fondos Next Generation para este fin.