Buen final a una búsqueda tenaz

Hace más de 50 años, el arqueólogo y escritor Manuel Chamoso Lamas hizo dos campañas de excavaciones arqueológicas en el entorno de la iglesia parroquial de Santa María de Bretoña.

El resultado de esas catas vino a demostrar que esta parroquia pastoricense no fue una sede itinerante de la diócesis britoniense —fundada por los bretones que huyeron de las invasiones de Inglaterra por los sajones y origen de la actual diócesis Mondoñedo- Ferrol—, sino una "importante sede residencial" entre los siglos VI y VIII.

Chamoso llegó a esta conclusión tras hallar "importantes vestigios de las edificaciones del gran templo del siglo VI y de las dependencias a él contiguas" y que no dejan lugar a duda de que lo descubierto corresponde a la catedral o sede de Bretoña. También gracias a un abundante material arqueológico, al que curiosamente se le perdió la pista en las últimas cinco décadas.

Localización: las más de mil piezas de las campañas arqueológicas del 70 y el 71 se encuentran en un almacén del Museo das Peregrinacións

Hasta ahora. El artista local Fernando Villapol, defensor apasionado e investigador de la historia de su localidad natal, llevaba prácticamente otros cinco decenios tratando de averiguar dónde se encuentran esos restos hallados por Chamoso Lamas. Una búsqueda que resultó infructuosa hasta que, casi recién estrenado el 2024, recibió una llamada que recompensó su insistencia.

"Apareceron máis de mil pezas no Museo das Peregrinacións e de Santiago, nun almacén. Ninguén sabía delas, nunca foron expostas e houbo moitísima xente que, coma min, sabía que existían pero buscaba e non as atopaba", explica Villapol, que apunta que la clave de que sus investigaciones tuvieran un final feliz fue "insistir" y "preguntar en todos cantos museos e arquivos había". "Foi unha casualidade pero, para min, unha gran satisfacción", asegura ilusionado.

Villapol, que está escribiendo un libro que aborda "en profundidade" la historia de Bretoña, considera que el siguiente paso a dar es el de que el Concello de A Pastoriza, con el que ya se puso en contacto, realice las gestiones necesarias para que las piezas y los restos regresen a su lugar de origen y estén expuestos en el Centro de Interpretación (CIN) de Bretoña, ya que los hallazgos de Chamoso Lamas son "a alma mater, a columna vertebral" del mismo.

Hallazgos. Otra reivindicación de Fernando Villapol tiene que ver con el descubrimiento de una amplia construcción semicircular, de sillarejo de pizarra cuidadosamente asentada, que se correspondería con un gran ábside, de 5,20 metros de diámetro, del templo primitivo de la diócesis de Britonia, cuyo primer obispo fue Mailoc.

De ese ábside, ubicado en la parte posterior de la iglesia parroquial, salen largos muros, alguno de hasta 16 metros, que apuntan a la existencia de importantes dependencias. Además, en su entorno hubo "una densa necrópolis", según apunta Chamoso Lamas en sus escritos, y se localizaron una importante cantidad de cenizas y zonas carbonizadas, señal de que las dependencias pudieron ser destruidas por el fuego.

Reinvindicación: Villapol solicita al Concello que haga las gestiones para que los restos se expongan en el centro de interpretación local

"Pretendo, a través do Concello ou algunha asociación, que se abra aquí unha ventá para ver os restos. Que as persoas que cheguen a Bretoña vexan que anteriormente estaba aquí o ‘monasterio máximo’ da época de Mailoc, no ano 572. Bretoña ten unha historia detrás e hai que aproveitalo", afirma el artista pastoricense.

Los restos del templo y sus dependencias anexas no fueron los únicos hallazgos de Chamoso Lamas en las excavaciones que realizó en los años 1970 y 1971. En la primera, documentó una fusayola, fragmentos de piezas de hierro, pequeños trozos de bronce y trozos de escorias muestras de fundición, además de una arracada de oro, del tipo arriñonado y de colgante supraauricular por medio de cadenilla, hallada por un vecino unos años antes. También apareció una moneda de bronce de época imperial, pero ilegible por la oxidación que presenta.

En el 71, se definieron tres estratos para delimitar tres épocas: prerromana —cerámica de tipos lisos y decorados—, hispanorromana —cerámica sigillata lisa y decorada y moneda de plata imperial— y alto medieval, correspondiente con la ocupación bretona