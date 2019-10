O bronce do planeta gastronómico

Quen sabe se de nenos xogaban ás cociñas ou prefirían soñar con outras profesións, o que é seguro é que o tempo os levou por un camiño semellante e hoxe por hoxe son parte do futuro chairego dos fogóns. O currículum e a súa experiencia falan por si sós, aínda que son só unha pequena escolma da canteira chef que hai na volta. E de compartir aulas a compartir cociña, e non calquera. Así foi a intensa traxectoria dun abadinés e un vilalbés cunha paixón común.

Álex Barro, da parroquia abadinesa de As Goás, e Iván Paredes, da capital chairega, estudaron no instituto de Foz. O primeiro fixo o ciclo medio de hostalaría e Paredes, o superior de Dirección de Cociña e ambos recaeron no afamado Asador Etxebarri, que da man do chef Bittor Arginzoniz e dende unha pequena localidade de Biscaia, Atxondo, leva a súa gastronomía a fóra das nosas fronteiras. En xuño, subía por primeira vez ao podio dos mellores restaurantes do mundo e colgábase a medalla de bronce. Álex e Iván tiveron a oportunidade de traballar e de poñer en práctica os seus coñecementos nas súas cociñas durante tres meses.

"A experiencia foi inesquecible", dicía o vilalbés e corroboraba o de Abadín nunha numeración de sensacións que comezaban pola inquedanza dos días anteriores á súa chegada a Atxondo. E cando chegou o día "había moitos nervios e para nada pensabamos que ía ser así", lembra Iván.

Álex e Iván fixeron de "representantes gastronómicos da Terra Chá", xa que con eles viaxaron os queixos de San Simón e o roscón de Vilalba

E é que o compañeirismo nas cociñas do Etxebarri era a tónica habitual, sumada a que "cada día aprendiamos algo novo, era como unha clase maxistral", comenta o vilalbés, que traballou na área de pastelaría e panadaría, mentres que Álex o fixo na grella. "Todo o que te poidas imaxinar, naquel asador pasa pola parrilla, dende as gulas ata o caviar, pasando polos postres", especifica este rapaz das Goás que soña con poder montar o seu propio restaurante en Abadín.

Así, os dous recalcan o "nivel" do asador, do que "todo ten que saír sempre perfecto" e no que o "produto fresco" é o ingrediente fundamental. É máis, "de 19 pratos, 15 podían ser de produtos galegos", engade Iván Paredes, que define o seu paso e o do seu compañeiro por Euskadi como de "representantes gastronómicos da Terra Chá", xa que con eles viaxaron os queixos de San Simón e o roscón de Vilalba.

E á hora de comer "estaba máis nervioso que cociñando", bromea Iván, quen tamén pasou profesionalmente polo Parador vilalbés. Os dous non poden deixar de agradecer a experiencia, en especial a "Isa Carreiras, Conchi Carreiras e Ana Arruñada" que, sen a súa axuda, quizais non desfrutarían.