Bretoña recupera as freces e a bola de liscos esgotando as súas 800 racións

A localidade pastoricense de Bretoña engalanouse este domingo por un motivo ben especial, o regreso da Festa da Bola de Liscos e das Freces logo de que deixara de celebrarse en 2018.

A volta non defraudou e na céntrica Praza Mestres Núñez Rodríguez concentráronse numerosos veciños e visitantes que esgotaron as 800 racións que había preparadas de cada un dos manxares. Tanto é así que as existencias de bolas de liscos que achegaron as tres panadarías da zona —Lombardero, da Pastoriza; Seivane, de Bretoña; e Murado, de Aldurfe, en Riotorto— rematáronse moito antes das 14.00 horas e as de freces, elaboradas polos propios veciños, pouco despois.

Estas últimas, unha receita máxica feita a base de pan, fariña, ovos, leite e manteiga sobre a que se pode botar azucre ou mel —ou ningún, segundo o gusto do comensal— servían para que os cavadores levaran un sustento ao monte, durante as longas xornadas de traballo, e así repoñer forzas. E os veciños de Bretoña souberon aproveitar aquel alimento para convertelo nunha das súas insignias.

Para moitos, este domingo era a súa primeira toma de contacto coas freces, mentres que outros levan moitos bocados ás costas. É o caso de Ángel Lindín, veciño de San Cibrao pero natural de Bretoña, que convidou aos seus a coñecer o manxar homenaxeado e, tan boa foi a experiencia, que contan con regresar para o ano que vén.

O CIN de Bretoña mantivo as súas portas abertas durante toda a xornada e rexistrou a visita de persoas de Laxe ou Madrid

E é que o éxito que supuxo esta décimo primeira edición fai que os organizadores xa estean pensando na seguinte. "Visto isto dan ganas de seguir facéndoa e esa é a idea que temos", expresaba Ana González en nome dos que se afanaban en atender aos presentes desexosos por probar unha ración de freces. "Moita xente nunca as probara, pero veu cedo xa con esa intención", engadía mentres entregaba unha cunca repleta que, ademais, servía como agasallo aos comensais.

Ese era o caso dun grupo de catro veciños de Riotorto que actualmente residen en Éibar e en Luxemburgo, para os que a deste domingo era a súa primeira Festa da Bola de Liscos e das Freces e da que non quixeron marchar sen degustar tamén o polbo e o churrasco.

MÚSICA. A animación en Bretoña estivo asegurada, primeiro a cargo do pasarrúas duns 30 membros do grupo de música e baile tradicional da Pastoriza e, logo, na sesión vermú amenizada polo dúo Venus.

Xa o sábado á noite, e para ir quentando motores, dous grupos da zona foron os encargados de celebrar os cantos de taberna polos locais de Bretoña: Casa Luciano, A Eskina e Tropical. "A xente estaba animadísima, algún non se quixo ir ata as seis da mañá"recordaba entre risas Ana González.

Pola súa parte, a cita deste domingo tamén serviu para achegar a historia do lugar a todos aqueles que non a coñecían. Para iso, o CIN de Bretoña mantivo as súas portas abertas durante toda a xornada e iso deixouse notar no libro de visitas, que rexistrou curiosos da propia Bretoña e de Cospeito, Laxe, Madrid, Riotorto, Cervantes, Quiroga ou Burela, tal e como enumeraba o xestor do centro, Roque Lazcano.