Bretoña dá a coñecer a súa intrahistoria

O proxecto da posta en marcha do Centro de Interpretación (CIN) de Bretoña, na Pastoriza, leva xa moitos anos dando pasos firmes ata chegar ao que é hoxe. A recuperación da coñecida como Casa de Galocha e o seu entorno foi a primeira pedra para poñer en valor o patrimonio e a intrahistoria desta localidade, un obxectivo que non deixou de medrar e que viviu unha gran explosión nos últimos meses.

Dar a coñecer a diocese britoniense, a relación dos seus bispos e as diferentes teorías que se formularon sobre a súa orixe e localización antes de que Chamoso Lamas levara a cabo as campañas arqueolóxicas en Bretoña o século pasado, é o xerme do CIN de Bretoña, que abriu as súas portas no 2019 e xa recibiu preto de 2.000 visitantes.

A investigación neste eido non se deixou nunca de lado e hai uns días incluíronse na mostra permanente os que neste centro consideran «os documentos máis importantes sobre a igrexa britoniense». Trátase das copias das actas do parroquial suevo, nas que se define a súa xurisdición, e as firmas dos bispos que asistiron ao Concilio de Braga II, onde figura a de Maeloc. Os documentos proceden do Tumbo Vello da Catedral de Lugo, un códice manuscrito medieval que se conserva no Archivo Histórico Nacional.

Pero o Concello non quixo quedarse aquí, senón que apostou por facer deste edificio «un centro de interpretación multidisciplinar», tal e como o definiu o alcalde, Primitivo Iglesias. O primeiro paso foi empregar estas instalacións para dar a coñecer os achados aparecidos nas excavacións que promove o goberno local no Castro de Saa, en Baltar, dende 2016. Pezas de tear, vidro, cerámica decorada e distintas olas e cuncas, entre outros, son os obxectos que se poden ver, datados entre o século IV antes de Cristo e o II despois de Cristo.

E dende a Prehistoria pódese pasar, só subindo unhas escaleiras, á historia recente, xa que no segundo andar instaurouse unha mostra fotográfica temporal con imaxes de Bretoña e A Pastoriza no século XX, que foron recompiladas por algúns veciños desta parroquia na década dos 90 para ser expostas no teleclube local. Como complemento, instaláronse unha serie de paneis con outras fotografías antigas da zona, como as realizadas por Walter Ebeling entre os anos 1928 e 1933, pasaxes de Lence Santar e poemas de Xan Bouso.

COLABORACIÓN. O artista local Fernando Villapol é o outro gran artífice da expansión do CIN de Bretoña, xa que é o responsable de dúas exposicións. Na mostra Britonienses ilustres presenta a través de esculturas súas, e algúns obxectos persoais, figuras relevantes do século XIX e principios do XX, como o organeiro Manuel Fernández -constructor do órgano da igrexa dos Franciscanos de Lugo, ademáis dos de Louro, Herbón ou Pontecesures-, o cirurxián Antonio Leiras Mon ou o médico Pedro Antonio Gasalla González -que publicou estudos sobre os contaxios de tuberculose nos cafés e sobre hixiene e saúde-.

Ademais, no edificio anexo ao CIN, onde se atopa un antigo forno restaurado, está exposta unha curiosa colección de botellas de gasosa e antigas máquinas que se usaban en fábricas galegas e que aínda hoxe se poden poñer en funcionamento pese a ter case cen anos. Así, poden verse 570 botellas de diferentes localidades ordenadas por provincias, 350 envases de sifóns e unhas 250 botelliñas de refrescos.

Organiza o Consello da Cultura Galega

O Consello da Cultura Galega promove este venres 11 a xornada Os centros interpretativos como lugares de educación e formación da cidadanía nos espazos rurais, centrada na experiencia do CIN de Bretoña. O programa comezará ás 13.00 horas cunha visita ao propio centro.



Presentación

Será ás 16.30 e correrá a cargo do alcalde da Pastoriza, Primitivo Iglesias, e o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé. Polo Consello da Cultura Galega estarán a presidenta, Rosario Álvarez, a coordinadora da sección de patrimonio, Rebeca Blanco- Rotea, e a coordinadora do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos, María Xosé Porteiro.



Charlas posteriores

Roque Lazcano, xestor do CIN de Bretoña, falará do seu traballo; o arqueólogo Francisco Alonso, do espazo expositivo deste centro, e o rexedor pastoricense, da conexión do mesmo cos espazos e a xente. Despois haberá unha mesa redonda sobre o papel dos centros de interpretación de Galicia.

O soto do inmoble acolle unha mostra dunha trintena de pezas de todo tipo atopadas nas distintas campañas de excavacións neste xacemento pastoricense, promovidas polo Concello.

Exposición con 30 imaxes, datadas entre os anos 1936 e 1984, que amosan distintos aspectos da vida da parroquia, como traballos diarios, festas ou xuntanzas sociais.