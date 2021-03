Breaking Bars: sons urbanos desde Vilalba

Temas sociais e letras combativas ou cancións máis introspectivas ou íntimas son algunhas das propostas que se pode atopar calquera afeccionado á música de estilo urbano na canle de YouTube Breaking Bars, un proxecto musical de tres mozos vilalbeses que acaban de darlle un pulo máis público a unha iniciativa común que arrincou nos ratos libres cando eran pouco máis que uns nenos.

A primeira opción é a inspiración de Duarte González, Fouce como nome artístico, e Ánxo González, Sile, de 22 e 20 anos respectivamente, que plasman as súas reivindicacións empregando uns ritmos máis clásicos do rap. A terceira pata deste grupo, Lois Gayoso, CRZY, de 19, desmárcase un pouco con letras máis persoais e combinando rap, trap e reggaeton.

A súa historia musical xuntos remóntase a hai case unha década, cando quedaban no entorno do auditorio vilalbés «para rapear, improvisar e facer batallas de rap para pasar a tarde», explican. Pouco despois empezaron a darlle forma ás súas creacións escribindo as súas propias letras «pero quedábase aí, porque non tiñamos recursos nin coñeciamos como facer para gravar ou, se o faciamos, a calidade era reducida», apuntan, e engaden que «pouco a pouco» foron mellorando e facéndose co equipo necesario para grabar as cancións e incluso facerlles vídeo.

E así, hai pouco máis dun ano, decidiron crear a canle de YouTube, onde suben os seus temas individuais pero tamén como grupo. E a acollida non puido ser mellor: «Temos a sorte de que aos nosos amigos lles gusta o rap e axúdannos a compartir os vídeos. Cando sacamos un tema sempre o moven moito e as visitas están nunha liña constante», din.

Anxo, estudante de Comunicación Audiovisual, encárgase de facer os vídeos, a gran maioría en localizacións de Vilalba, e Duarte e Lois, da edición dos audios. Os tres botan en falta poder facer concertos — «cando haxa a oportunidade, farémolo con ganas», aseguran— e non pensan no seu futuro musical aínda que algúns xa traballan nunha maqueta e un EP. «A idea é pasalo ben, divertirse. Se algún día chegamos a algo, xenial. Estamos súper contentos de facer música xuntos», aseguran.