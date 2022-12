Botas para ir ás 19 parroquias

Unhas botas vellas. Poderían ser as dun camiñante que se dirixe a Compostela polo Camiño Norte, atravesando as terras begontesas. Poderían ser as de calquera que acode, case que tamén en peregrinación, para gozar do espectáculo de 15 minutos de luces, movementos, maxia e amor que cumpre 50 nadais no centro cultural José Domínguez Guizán. Quizais se inspiren nas que calzaban algunhas desas persoas que recrean os moitos oficios de sempre representados no belén de Begonte. Ou tal vez pertencesen a algún dos dous Xosés, eses soñadores que en 1972 crearon un nacemento único que era distinguido como Festa de Interese Turístico de Galicia en 2014.

"Son unha botas vellas, gastadas, que marcan o inicio da Ruta do Belén, din 'Pon as botas e empeza a camiñar'", explica o artista César Lorenzana, o artífice dese calzado escultórico, tallado en madeira de pino insigne e que dende hoxe presidirá a Praza Irmáns Domínguez Guizán, onde aspira a converterse nun emblema, nun sinal de identidade igual ca ese belén ao que homenaxea.

"Queriamos facer algo especial polos 50 anos do belén e facer partícipes ás 19 parroquias, a todo o concello, porque aínda que o nacemento estea en Begonte, represéntanos a todos. É o recurso turístico máis coñecido, co que se asocia o municipio", di o alcalde begontés, José Ulla, sobre o proxecto escultórico cuxa primeira peza se presenta esta tarde, ás 19.00 horas, no marco dos actos inaugurais do belén en Begonte, que contarán tamén coa presenza do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Esas botas vellas feitas por César Lorenzana, das que mesmo se lle entregou unha réplica ao papa Francisco -o alcalde e o tenente de alcalde, Luis Luaña, foron recibidos nas audiencias do Vaticano, nunha visita enmarcada nos actos conmemorativos e promocionais do belén-, son a primeira talla dun conxunto de 19 esculturas -unha por cada unha das parroquias do municipio-, feitas principalmente de madeira, pero que tamén levaran aceiro, pedra ou outros materiais, cos que o Concello quere conmemorar o cincuentenario do belén en todo o concello.

"Queremos levar algo do belén a cada parroquia, que todas se sintan partícipes, e que co tempo esto tamén se converta nun reclamo turístico e atraia visitantes", explica o rexedor, que tamén puntualiza que estas futuras obras de arte se localizarán en emprazamentos emblemáticos, como poden ser as inmediacións do santuario dos Milagres de Saavedra ou da Fonte de San Benito de Baldomar.

Non será menos significativo o lugar escollido en Begonte, esa praza localizada nas inmediacións do centro cultural José Domínguez Guizán e do museo José Rodríguez Varela e que se prevé que co tempo sexa o punto de referencia dun roteiro que permita visitar o resto das esculturas, xuntas ou por separado, a pé ou en biclicleta.

Tras as botas do camiñante, chegaran outras 18 figuras que lembren o belén, aínda que de maneira máis alegórica ca literal. Haberá unhas "zocas máxicas", como as define o artista, tamén de pino do país, que quizais a máis dunha persoa lle recorden todos eses labores da aldea que tan ben representa o belén. E non faltarán o castelo de Herodes ou outros elementos propios de calquera nacemento e incluso outras referencias, como ao labor das mulleres rurais, sempre coa interpretación propia do artista.

"Son pezas descomunais", di Lorenzana sobre as tallas das botas e das zocas, ambas feitas cunhas vellas árbores duns 40 metros de alto, con toros de entre 1,3 e 1,5 metros de diámetro. "Foi unha sorte que aparecesen, porque son pezas perfectas, sen nós, que teñen máis tempo que o propio belén", explica sobre uns pinos do país que escolleu o escultor, que tamén precisa que se trata dunha madeira "fácil de traballar, que non ten case fallas e duradeira".

"Estou moi ilusionado co proxecto", asegura ademais sobre un traballo que o achega ás súas raíces chairegas -ten orixes familiares en Begonte, en Cospeito e en Castro de Rei- e que tamén lle permitirá traballar durante un tempo na súa terra. "Suponme dedicarme a isto case en pleno, porque levo un tempo que fago outras cousas, pero isto é moito traballo ao longo de todo o ano 2023", concreta.

A idea do Concello é ir colocando as esculturas nas distintas parroquias durante o que queda deste ano e ao longo do que vén, co obxectivo de dar por finalizado o proxecto de cara á vindeira edición do Nadal en Begonte, a 2023-2024. E deste xeito contribuirase tamén a desestacionalizar o efecto chamada que leva xerando o belén electrónico dende hai décadas e a estender o espírito do Nadal en Begonte a todo o ano.

Porque nas 19 parroquias begontesas, un pouquiño da maxia do Nadal que alá polo 1972 imaxinaron os dous Xosés camiñará por elas os 365 (ou 366) días do ano para quen queira calzar unhas botas con moita historia.