La Bombonería continúa en racha y reparte 100.000 euros en la Lotería

El despacho de loterías La Bombonería, de As Pontes, ubicado en la Praza do Hospital, reparte un primer premio de 100.000 euros en el Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional.

Este premio llega pocos días después de repartir otro primero en el sorteo de El Niño, con el que entregaron 200.000 euros en un décimo de máquina.

"Para no variar este también fue un único décimo", decía al otro lado del teléfono el responsable del negocio, Adrián Vázquez, contento con la racha. "Aunque no sean muchos décimos si vamos entregando así con estas cantidades no está nada mal", apuntó.

El décimo premiado es el 56.859 y se repartió, además de en As Pontes, en Alicante, Almería, Barcelona, Córdoba, Baleares, Murcia y Sevilla.