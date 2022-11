Un incendio que empezó en la chimenea destruye parte de una casa en Trasparga

"Estaba na casa aí ás cinco, fun meter as vacas e ao pouco xa me berrou un familiar que lle parecía que ardía a cheminea; vin correndo e xa vin que fumeaba moito e que se vía chama na habitación do lado da cheminea", cuenta la hija del inquilino de una vivienda de la parroquia guitiricense Trasparga en la que este lunes un fuego presumiblemente iniciado en la chimenea calcinó una parte de la casa, construida en piedra, pero con los techos y pisos de madera.

"Foi moi rápido, pasei por diante da casa e non vin nada, cheguei á miña casa e ao pouco xa me veu avisar de que había lume" cuenta uno de los vecinos que intentó ayudar en las primeras labores de extinción, con mangueras y lo que se pudo, hasta que llegaron los servicios de emergencia movilizados por el 112.

Desde la central de emergencias se dio aviso a la Guardia Civil y a Protección Civil de Guitiriz, así como a los bomberos de Vilalba, que una vez en el punto, como medida preventiva, solicitaron la presencia de una motobomba de Medio Rural por si necesitaban abastecerse de agua, dado el tamaño del inmueble y la existencia de otras construcciones próximas..

También se movilizó el GES de Friol-Palas, que continuó con las labores de vigilancia y enfriamiento hasta pasadas las nueve de la noche. "Se houbese carroceta no concello ao mellor apagábase antes, pero dixeron que estaba averiada", lamenta el inquilino de la vivienda, que en ese momento no estaba en el domicilio.

Agradece la labor de los equipos de extinción y, pese al susto y los importantes daños, incluso cree que tuvo suerte: "Se pasase de noite, quen sabe como me iría", piensa en voz alta mientras recoge algunas pertenencias para pasar los próximos días en casa de su hija, hasta valorar el alcance de los destrozos y ver qué actuaciones se necesitan.

El fuego se propagó con velocidad— "foi moi rápido, acababa de encendelo, saíu e ao momento xa ardía", contaba un vecino— por la cubierta de la casa, de pino barnizado, que quedó destruida, y afectó a dos habitaciones. Además, por el agua, el humo o los escombros también se vieron afectadas varias estancias más de la vivienda