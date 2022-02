Bocados musicales vilalbeses

Mezcla unos gramos de su pasión por la música, con otros tantos de afición a la fotografía y el doble de tradición panadera y amasa todo con sus propias manos para elaborar empanadas musicales con sello vilalbés.

Antonio Currás, con Eva Amaral y una de sus empanadas

Antonio Currás, de la Tahona Currás, la panadería más antigua de la capital chairega, que abrió su bisabuelo en 1907 en el mismo local en el que todavía se ubican hoy, empezó en 2011 a llevar empanadas dedicadas con su nombre a los grupos que tocaban ese año en el FIV. Era un gesto de agradecimiento a la organización, que lo empezó a llamar para hacer fotografías del festival, una especie de pase directo a los camerinos y a los propios músicos.

"A los clientes siempre les ponemos iniciales en sus empanadas para no mezclarlas unas con otras ni con las de venta en el despacho. Es algo que hicimos siempre", dice Currás, que indica que antes de la pandemia la media diaria que salían de su horno eran entre 70 y 80 empanadas —ahora hacen unas 40 o 50 al reducirse los encargos para grandes comidas y para la hostelería—, 140 los fines de semana. "Tenemos que poner un límite porque no utilizamos ni precocidos ni congelados. Es todo hecho de forma artesanal", dice este panadero, ya conocido en el panorama indie nacional.

"Yo iba en plan fotógrafo y de paso les llevaba las empanadas, me daban una acreditación con acceso al backstage y me servía para poder charlar con los grupos y hacerme una foto con ellos", dice Currás, que desde ese primer FIV con empanadas dedicadas convirtió el detalle en una tradición, que también llegó algún año al V de Valarés y que ahora Art Music, la agencia que organizaba el festival fuscia de Vilalba, incluso le encarga para otros conciertos, "cuando tienen actuaciones cerca. Y me hacen la foto ellos", dice.

Curras y Coronas

"Es una tradición total ya y hay grupos que repiten y se acuerdan. Los Coronas cuando tocaron la segunda vez preguntaron por el fotógrafo de las empanadas, los integrantes de El Columpio Asesino también se acordaban y los chicos de Triángulo de Amor Bizarro se comieron toda la empanada menos la parte de las letras", dice Currás entre anécdotas mientras habla de grupos que cataron el manjar vilalbés como Amaral, Xoel López, Iván Ferreiro, Lori Meyers, Novedadades Carminha o Heredeiros da Crus y un largo etcétera que alcanza ya más de cien dedicatorias diferentes.

Heredeiros da Crus, con la empanada vilalbesa

"Les sorprende mucho a todos y ellos por iniciativa propia son los que suelen decir de hacer la foto", dice. También hubo una empanada para Tanxugueiras en un concierto en A Coruña. "Ellas colgaron la foto en sus redes luego y me quedé con ganas de mandarles otra para llevar a Turín", dice Currás, al que le gusta "la buena música" y para el que "los conciertos son un disfrute total.

"Este último año no pude ir al FIV pero la idea es mantenerlo y seguir yendo, claro", asegura este panadero todoterreno que tiene la intención de hacer una miniexposición este año en su panadería coincidiendo con el FIV con todos los artistas con los que se retrató con sus empanadas.

En la Tahona Currás, donde trabajan actualmente diez personas entre reparto, despacho y obrador, se venden cuatro tamaños diferentes de empanadas, que van de los 800 gramos a los cuatro kilos. De sabores, la lista es larga, como la de los músicos que la saborearon, pero las que más triunfan son la de bonito, bacalao, zamburiñas, pollo con setas, liscos o la dulce de manzana.