Boa afluencia e vendas na Festa do Queixo San Simón

A XXVII Festa do Queixo de San Simón da Costa cumpriu coas expectativas. Boa afluencia de xente ao longo da fin de semana, boas vendas e boa participación en todas as actividades propostas. Así o valoran tanto dende a asociación de queixeiros coma dende o Concello de Vilalba, os dous piares que sustentan esta cita que na súa segunda e derradeira xornada tivo como punto forte unha degustación gratuíta de tapas elaboradas co produto estrela.

A foodtruck de Autga Autóctonas e o cociñeiro Antonio Díaz e o seu equipo seguiron a liña do ano pasado e ofreceron o que podería ser un menú completo con tres propostas: Empanada de lacón e queixo San Simón, Pepito de entrecôtte de cachena, pementos e queixo e Cheesecake de San Simón. E das 500 racións previstas, non quedou moito para que mirar.

A concelleira de Feiras de Vilalba, Antía Rama, destacaba que foi "bastante xente" a que pasou polos arredor de 50 postos da cita, entre os que figuraban as sete queixerías vilalbesas da DOP San Simón da Costa así coma outros queixeiros e produtos gastronómicos, artesanía ou colectivos locais.

"Acompañounos o tempo e houbo boas vendas", resumía tamén Javier Piñeiro, presidente da Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa, que apuntou a este presente 2023 coma o ano da "recuperación" para as queixerías logo da crise sanitaria, que reduciu moito as vendas e freaba por completo a exportación durante unha boa tempada.

"Empezou a recuperarse todo e volvemos aos números de 2019, así que esperamos que este sexa o ano definitivo", indicou, lembrando tamén que tiveron que facer fronte á suba dos custos de produción, confiando en que estes poidan experimentar unha baixada.

E ante unha nova edición pechada cun balance positivo, os queixeiros pensan xa na seguinte Festa do Queixo de San Simón da Costa, á que lles gustaría "darlle unha volta", di Javier, porque este tipo de citas "tamén teñen que evolucionar".