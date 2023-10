El BNG someterá a asamblea su apoyo a Marta Rouco como alcaldesa de Vilalba

"O BNG non ten nada decidido aínda ante este inesperado contexto no noso concello. Avaliaremos colectivamente a situación e faremos o mellor para a veciñanza", aseguraba el miércoles a través de una nota de prensa el portavoz y único edil nacionalista, Tino Alvite. Su voto es una vez más clave para entregarle el bastón de mando a la socialista Marta Rouco, gracias a la alianza entre los cinco ediles del PSOE y los tres de Vilalba Aberta, o dejar gobernar al PP, liderado por Álvaro Fraga tras la dimisión de la cabeza de lista, Sandra Vázquez, al asumir la Secretaría Xeral de Igualdade.

Pese a que Alvite señaló el lunes, tras dimitir Elba Veleiro, que que apoyaría la continuación de un gobierno de izquierdas si se mantenían los acuerdos alcanzados para apoyar su investidura, el miércoles incidió en que "é a asemblea local quen ten a última palabra e quen decidirá que fará a nosa organización ante esta situación". La reunión será el martes a las 20.00 horas. ¿Y si el pleno fuese antes? El portavoz del BNG no lo ve probable e insiste en que su apoyo no es una decisión que deba tomar él de forma "particular".

Desde el BNG piden además explicaciones ante la "sorpresiva decisión" de Veleiro y critican que los socialistas "están intentando darlle carta de normalidade a unha situación que é de todo menos normal". Así, apuntan a que el PSOE "debería explicar por que pon por diante as súas liortas internas antes que o interese das veciñas e veciños de Vilalba".

Desde el PSOE, la alcaldable Marta Rouco recuerda que Veleiro comunicó su decisión, "persoal", a VA y al BNG antes del pleno "e nese momento non se manifestou nada". "Son coñecedores de que non hai conflito", indicó, recordando que para la anterior investidura los tres partidos firmaron un pacto "para a gobernabilidade". En ese momento, el BNG optó por no entrar a formar parte del gobierno, pero sí apoyó "un goberno de progreso", recordó Rouco.

El alcalde en funciones, Modesto Renda, asegura que Vilalba Aberta respeta "as decisións que tome calquera formación política" e incide en que sobre la mesa "só hai dúas alternativas", ya que, si bien en aquellas negociaciones VA pedía el apoyo al BNG para que él fuese el alcalde, ahora respetarán el acuerdo alcalzado con el PSOE.

Desde el PP optan por la "cautela". Su portavoz, Sandra López, apunta a que no llegaron a valorar la posibilidad de hacerse con la alcaldía: "Contabamos con que o BNG mantivese ese pacto, haberá que esperar", dice y apunta a que aún "hai tempo a tomar decisións e a facer valoracións".

El pleno, la próxima semana

Aún no hay convocatoria oficial para el pleno, que debe celebrarse antes del día 17 —son diez días hábiles desde la dimisión—, pero Renda avanzó que será la próxima semana y Rouco confirmó que ya cuentan con la necesaria credencial de la junta electoral.

En la misma sesión, Ignacio Criado, seis de la lista del PSOE y edil de Medio Rural en el pasado mandato, tomará posesión como concejal, paso necesario para la votación a la alcaldía, al tener que estar la corporación completa.