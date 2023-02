O BNG reclama a recuperación plena dos servizos do centro médico de Castro de Rei

O BNG convocou na mañá deste domingo unha concentración diante do centro médico de Castro de Rei para reivindicar a recuperación plena dos servizos neste ambulatorio.

Na mobilización, á que se sumaron ao redor de medio cento de persoas, participaron a concelleira do BNG en Castro de Rei, Digna Lagarón, así como a deputada por Lugo e viceportavoz do BNG no Parlamento galego, Olalla Rodil.

A convocatoria formaba parte das accións que o BNG impulsou para reclamar ao goberno da Xunta que aplique as medidas precisas para a dotación de recursos, tanto materiais como humanos, para contar cos servizos sanitarios plenos.

A responsable do BNG local indicou que considera "unha obriga" garantir o dereito á saúde e cualificou de "intolerábel" que as veciñas e veciños do concello "contemos cuns servizos sanitarios baixo mínimos".

"Hai menos dun mes que o alcalde dicía que a Xunta non era a responsábel deste centro para dotalo de facultativos, e parece que agora tras o impulso destas mobilizacións e as eleccións municipais, decidiuse reabrir", explicou Lagarón, quen incidiu en que esta é "unha decisión política", aínda que non descarta que as novas da Xunta "sexan fume" polo que o ambulatorio non se reabra finalmente coa mesma atención.

Por iso, dixo, "dende o BNG imos traballar para acadar unha atención plena".