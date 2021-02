El BNG propone un concurso para renovar el proyecto de la Botica de Guitiriz

Los tres grupos políticos de la corporación municipal de Guitiriz, PSOE, PP y BNG, celebraron ayer una reunión para abordar el futuro de la residencia de mayores de Guitiriz, una vez que la rehabilitación de la Casa da Botica ya no es posible tras su demolición. Ante esta situación, el BNG ha propuesto "abrir unha fase de concurso, o máis rápida posible, para que os técnicos que queiran presenten un proxecto para esta obra e que os cidadáns decidan o que queren".

"A demolición fíxose de forma esperpéctica, non se tomou ningunha medida para catalogar, numerar e ordenar as pedras da fachada", recuerda el nacionalista Xosé Lois González, ‘Pereira’, que defiende que, puesto que ya no existe el histórico edificio sino solo "un solar céntrico" no tiene sentido mantener el proyecto anterior y debería apostarse por uno nuevo para construir la residencia de mayores.

El Concello estudiará esta y otras ideas planteadas en la reunión y se las trasladará a la Diputación, responsable del proyecto, que a su vez está analizando cuál sería la alternativa más viable para seguir adelante con las obras del futuro geriátrico. Además, los tres grupos reseñaron que el Concello debe formar parte inescusable de "todos e cada un dos procesos que se leven a cabo a partir de agora".

"Tanto desde a Deputación como desde o Concello temos a intención de que o proxecto para que Guitiriz conte cunha residencia de maiores sexa unha realidade e o obxectivo final deste proceso é o de ir todos da man nesa dirección", destacó la alcaldesa, Marisol Morandeira, que valoró la importancia del diálogo y el entendimiento entre los tres grupos.

Estos también aprovecharon la cita para abordar la subida de positivos por coronavirus, pactando reforzar los mensajes preventivos, y acordaron una segunda convocatoria de ayudas para autónomos