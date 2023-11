El BNG y el PP respaldan la huelga convocada por la CIG en As Pontes y animan a los vecinos a participar

El BNG y el PP respaldan la huelga convocada por la CIG para este jueves en As Pontes a través de una moción presentada por los nacionalistas que quedó aprobada en un pleno extraordinario con la abstención del PSOE. Desde el gobierno local defendieron no apoyar la medida porque "non hai unión sindical nin respaldo por parte de todas as entidades empresariais", pero sí aseguraron compartir las reivindicaciones y la preocupación por el futuro de la localidad.

Desde el BNG, que solicitó el pleno para apoyar la huelga y hacer un llamamiento conjunto a los vecinos, lamentaron la falta de consenso y abogaron por "manter a resposta colectiva" iniciada hace cuatro años cuando se anunció el cierre de la central.

Entre las demandas de esta jornada de huelga está mantener el nudo de evacuación de 1.400 megavatios, garantizar la vinculación laboral de los trabajadores de las auxiliares al desmantelamiento de la central y a los proyectos industriales futuros, el aval por parte del Miteco y Red Eléctrica de la capacidad de suministro eléctrico para los proyectos anunciados, el compromiso por parte de las administraciones públicas de dotar de suelo industrial al municipio, el desarrollo de un plan industrial de choque y la paralización de los Ere presentados.

La portavoz del PP, María del Carmen Dopico, anunció desde su primera intervención que apoyaría la iniciativa del BNG porque "as peticións son similares ao que pide o propio Partido Popular no Parlamento galego".

Por su parte, el PSOE mostró clara su postura. "Ímonos abster, compartindo a preocupación e apoiando con todas as ferramentas posibles sempre que sexa de forma unánime", expresó la concejala de Industria, Ana Pena, que destacó "el respecto á liberdade individual de todos os veciños para secundar a folga", una acción que "máis alá de prexudicar a economía local non vai aportar ningunha solución aos problemas", dijo. "Sempre estivemos abertos pero esta non é unha medida correcta e non foi consensuada", indicó la edila, que expresó que una huelga general "sempre é o último recurso".

Pese a que en un primer momento desde la CIG se valoró una huelga general de 24 horas, se redujo a una protesta de cuatro horas cuando las direcciones territoriales de UGT y CC.OO. decidieron no secundarla. "Intentouse o consenso, pero ante a negativa entendemos que é importante dar resposta e que non podemos seguir calados", dicen.

En el caso de la asociación de empresarios Seara se acordó en asamblea no secundar la huelga. "Ten que haber diálogo social. Non se reuniron con nós antes de convocala", explican, críticos con el Concello porque "levan un ano sen reunir ao comité de crise". "Ese é o sitio para chegar a acordos", dice Pepe Castro, que habla de la importancia de apoyar también los pequeños proyectos. "Estamos preocupados polo futuro do noso territorio e hai que traballar conxuntamente", apunta.

Desde la asociación Cohempo no hay una decisión tomada como entidad de cara a la huelga de mañana., pero ya han sido varios los negocios que han expresados su intención de cerrar.