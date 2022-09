O BNG pontés inicia unha nova etapa con tres caras novas na corporación

A presenza de numeroso público no salón de plenos facía ver que a sesión extraordinaria de este venres nas Pontes tiña algo de particular. E así era, pois aínda que o motivo da convocatoria urxente fose a necesidade de cumprir os prazos para aprobar o plan de acción local da Axenda Urbana e non as novas caras, o certo é que non todos os días toman posesión tres edís. Neste caso tres do BNG, que veñen cubrir outras tantas dimisións oficializadas na primavera e inaugurar unha nova etapa para os nacionalistas ponteses a só uns meses das municipais.

A estudante Carmela Franco Caaveiro, número seis na candidatura de 2019, e que se estreaba tamén como voceira -elexida respectando a orde da lista-, foi a primeira en cumprir coa pertinente promesa, lida polo tenente de alcalde socialista Antonio Alonso, ante a ausencia do rexedor.

"Comprométome a defender os intereses dos veciños e das veciñas das Pontes e do pobo galego", dixo para tomar posesión como concelleira. Unha fórmula similar foi empregada despois polos seus compañeiros nesta andaina, Rocío Trastoy, quen traballa para a administración e figuraba no número oito da lista, e Celso Barro García, operario nunha compañía da central térmica e undécimo da candidatura nacionalista.

Os tres militantes do BNG asumen por primeira vez este tipo de responsabilidade e os tres destacaron que viron necesario, "nun momento de urxencia", dar un paso adiante "para facer o que estea na nosa man polo pobo" e tamén "por compromiso coa xente que nos votou, co BNG e con Galicia".

Os novos edís descartaban a palabra crise ao abordar as dimisións previas de Francisco da Silva, Raimundo Barro e Silvia Pardo, que deixaron ao BNG sen representación municipal varios meses, e aludían a un "proceso de renovación no que levamos tempo traballando, que queda ratificado coa nosa entrada no pleno". Porén, e malia a proximidade das eleccións, preferiron non analizar se a persoa candidata á alcaldía se atopa entre eles e recordaron que esa será unha decisión que se acordará en asamblea.

ACOLLIDA. Representantes locais e comarcais do BNG, entre eles os exedís Da Silva e Pardo; o alcalde de San Sadurniño, Secundino García; o deputado galego Mon Fernández; ou a responsable comarcal, Mercedes Tobío, acudiron para arroupar aos edís, que entre nervios, aplausos e consellos prácticos -como o de lembrar acender o micrófono-, tamén recibiron a benvida do resto da corporación.

Alonso deulles a "noraboa" e agradeceulles o paso dado, ofrecéndolles colaboración para poñerse ao día e lembrando que é unha "honra estar aquí sentados representando e defendendo a todos os veciños".

"Sempre digo que para que haxa un bo goberno ten que haber unha boa oposición", engadiu, aludindo á importancia de que todas as opcións políticas teñan representación. Tamén o edil do PP, Javier Acosta, aproveitou a súa primeira intervención para dar a benvida "aos compañeiros do BNG".

Axenda Urbana: un proxecto piloto e de futuro

A concelleira de turismo, Elena López, foi a encargada de recordar a importancia da Axenda Urbana e de repasar o traballo previo, de "meses moi intensos", con enquisas, mesas de traballo, participación social, xornadas de formación e a implicación de todo o persoal municipal para sacar adiante un proxecto piloto —en Galicia participan As Pontes, Paradela e Tui— que permite deseñar a vila que se quere para o futuro e obter fondos europeos para axudar a acadalo.



Unanimidade



O PP aprobou o plan por ser unha "ferramenta clave para o desenvolvemento da nosa vila" e o BNG tamén, ao partir da base do plan estratéxico, que xa respaldaran.