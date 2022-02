O BNG pídelle á Xunta axilizar a creación dun polígono en Muras

O BNG vén de rexistrar no Parlamento unha proposición non de lei para reclamarlle á Xunta que axilice os trámites para crear un polígono industrial en Muras.

O deputado nacionalista Daniel Castro reuniuse onte co alcalde murés Manuel Requeijo para abordar este asunto. Ambos recordaron que xa no ano 2016 o propio Concello iniciou os procesos para dotar de solo industrial ao municipio debido ao interese de varias empresas para instalar as súas naves na localidade.

"Despois de dar todos os pasos necesarios e presentando todos os informes positivos é incomprensible que seis anos máis tarde a Xunta de Galicia siga solicitando máis informes e entorpecendo a súa posta en marcha", precisou Castro. "O PP dedícase a facer oposición dende a Xunta en vez de preocuparse por sacar adiante o polígono nun concello rural como é o de Muras coas dificultades que xa padecemos de por si, para poder asentar poboación esta iniciativa sería crucial para revitalizar o municipio e xerar postos de emprego", engadiu Requeijo.

O rexedor criticou tamén a actitude dos populares mureses "que tanto falan de que a nivel local van traballar polo desenvolvemento do municipio e levamos seis anos esperando por un proxecto tan importante coma este". Requeijo tacha de pouco comprensible a actitude do PP ante unha iniciativa crucial para Muras.