El BNG pide en el Congreso una "transición justa" para As Pontes

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado una iniciativa ante "la pasividad" del Gobierno central para lograr una transición "justa" para las centrales térmicas en cierre en As Pontes y Meirama, en la provincia de A Coruña. En concreto, le pide establecer requisitos de "retorno social" a futuras concesionarias.

Así, el Bloque solicita que la capacidad de acceso individualizada de los nudos de evacuación afectados por estos cierres sea pública "para que se puedan presentar alegaciones al proyecto".

Al respecto, critica que, por el momento, "se tengan criterios exclusivamente económicos y no se contemplen ninguna de las posibilidades legales para los territorios de transición justa".

Rego ha hecho hincapié en que la ley del sector eléctrico "permite que el Gobierno establezca como requisitos para la concesión de la totalidad o de parte de la capacidad de acceso de evacuación de los nudos de la red afectados por los cierres que las empresas deban incluir y comprometerse a generar beneficios sociales además de medioambientales".

"Esto supondría que la concesionaria deba garantizar un retorno social, en empleo y promoción de la economía de la comarca entre otros", resalta el BNG.

Además, asegura que también "permitiría que no se pueda conceder la instalación de parques eólicos a empresas como Endesa, si antes no garantiza una transición justa en la planta de As Pontes".

El Gobierno, según explica, ya fijó un calendario "indicativo" de las pujas, con un periodo entre 2020 y 2025 e indica los volúmenes mínimos de cada una de las energías renovables. Pero atiende "única y exclusivamente a criterios económicos" y no hay "nada" sobre transición justa

TELLADO. Por otra parte, el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha instado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a dar soluciones para el naval y a evitar los cierres de la planta de Siemens Gamesa en As Somozas y de la central térmica de As Pontes.

"Si el Gobierno de España fuese tan eficiente solucionando los problemas de Ferrolterra como colocando a sus amigos, hace tiempo que la crisis de la comarca hubiese acabado", ha asegurado en una entrevista en la COPE de la que informa el PP en un comunicado.

En su intervención, Tellado ha censurado que Yolanda Díaz "colocase" a Manuel Lago en el consejo de administración de Navantia. "El problema ya no son las puertas giratorias o que enchufen al principal asesor de la ministra de Trabajo en una empresa pública con un sueldo de más de 100.000 euros al año, sino que el Ejecutivo central esté más preocupado de encontrar un cargo a sus amigos que de dotar carga de trabajo al astillero y de solucionar la grave situación que atraviesa Ferrol", ha sostenido.

En este sentido, ha explicado que esta comarca pasa por un momento "muy complicado", en buena medida por la "inacción de un Gobierno que tiene las competencias y la capacidad para poner soluciones y evitar que Siemens Gamesa huya de España, impedir el cierre de la central de As Pontes y para mandar construir un barco de guerra en los astilleros ferrolanos".

"Me gustaría que la ministra Yolanda Díaz, ferrolana, estuviese más centrada en contribuir desde su puesto a resolver los problemas de Ferrol, ya que cayeron en lo peor de todo aquello que criticaban y este es un ejemplo de puerta giratoria inadmisible", ha incidido.