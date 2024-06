El BNG lleva al Parlamento el retraso en la ampliación del centro de salud de Meira

El BNG preguntó este jueves en el Parlamento de Galicia por la demora en las obras de ampliación y mejora del centro de salud y el PAC de Meira, previstas para 2021, según recuerda el BNG, pero aún sin materializarse en la actualidad. Al respecto, el Sergas precisa que está a la espera de una modificación urbanística municipal que, según avanza el Concello, irá a pleno la próxima semana.

La diputada nacionalista Olalla Rodil recordó en su intervención que "o Goberno do PP asegurou en 2021 que se estaba tramitando a licitación do proxecto e mesmo se ía executar nese mesmo ano, cunha partida orzamentaria de 330.000 euros" y criticó que incluso "o conselleiro fose anunciar o xa anunciado, mais nunca executado, proxecto de reforma e ampliación do centro durante as eleccións de maio de 2023".

Rodil interpeló a los populares, preguntándoles si les parecía "aceptable que leven tres anos enganando a xente de Meira pero tamén de Ribeira de Piquín, da Pastoriza, de Riotorto, da Pontenova e de Pol —el PAC da cobertura a los seis municipios—", y animándolos a "pedir desculpas" ante esta situación.

La diputada nacionalista fue además crítica con la falta de atención sanitaria de Ribeira de Piquín que, "no mellor dos casos, ten médico dous ou tres días á semana", a lo que se une "ter que desprazarse bastantes quilómetros para ser atendidos de urxencia".

Plan de infraestructuras

En la sesión de la Comisión 5º de Sanidade del Parlamento, el gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada Jorgal, especificó el proyecto que la Xunta planifica en el marco del Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria y que la inversión total de la reforma asciende a 2,5 millones de euros.

Concretó también, según detallan desde la Administración autonómica, que "a Xunta está á espera de que o Concello cumpra as súas obrigas", ya que el proyecto está pendiente de la aprobación municipal de una modificación urbanística para poder licitar las obras.

Desde el Concello de Meira confirman esa solicitud de la Xunta y avanzan que la tramitación ya está finalizada, por lo que dicha modificación irá a pleno para su aprobación en la sesión ordinaria del próximo jueves. Confían en que este sea el último paso para que pueda materializarse la esperada ampliación, que el gobierno local socialista ve muy necesaria, tanto por el estado de las instalaciones —el BNG recuerda que datan de 1985— como por la necesidad de ganar espacio dado el volumen de gente que atienden.

El proyecto: más salas o un box de críticos

El Sergas recuerda que la ampliación supone que las instalaciones pasen de una superficie de 368 metros cuadrados a más de 1.000. Entre las mejoras figuran una consulta de enfermería pediátrica, una sala polivalente y otra de técnicas.

Además, se mejorará el Punto de Atención Continuada, con un box de críticos y más habitaciones de descanso. El PAC de Meira contará con un espacio para albergar al equipo de la ambulancia del 061.