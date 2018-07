Críticas al PSOE de Guitiriz por rechazar declarar non grata a La Manada

El BNG de Guitiriz ha mostrado su "perplexidade e indignación" ante la postura del gobierno socialista, que rechazó declarar personas non gratas a la Manada al negarse a llevar a pleno la moción del BNG en la que se defendía la propuesta, ya respaldada en otros municipios.

"Con esta decisión o PSOE impide o debate e a aprobación dunha iniciativa do BNG que está sendo tratada e aprobada na maior parte dos concellos galegos e do estado español", aseguró Xosé Lois González Souto, Pereira. Su moción se abordó en la comisión de asuntos del pleno previa a la sesión del 26. "O grupo socialista de goberno negouse a que a iniciativa do BNG fose incluída entre os asuntos do pleno", confirma, recordando que "fai anos que non se rexeita unha iniciativa nesta comisión".

El rechazo se basa en que "coa iniciativa do BNG estase poñendo en dúbida unha resolución xudicial", dice Pereira, lo que no entiende porque lo que se busca es la "reprobación social das persoas que cometeron uns actos deleznables" y porque además el Concello no cumple "unha sentenza de readmisión dun traballador".