El BNG exige la convocatoria inmediata del concurso de transición para As Pontes

El BNG ha registrado este jueves una batería de iniciativas en el Parlamento gallego para reclamar al Gobierno central la convocatoria inmediata del concurso de transición justa para la central térmica de As Pontes (A Coruña).

La iniciativa ha sido registrada por el diputado del BNG Ramón Fernández una semana después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) autorizase la solicitud de cierre de la central termoeléctrica de As Pontes, presentada por la empresa propietaria, Endesa, y tras el informe favorable de Red Eléctrica de España (REE) sobre la compatibilidad de dicho cierre con la seguridad de suministro del sistema eléctrico.

Así las cosas, desde el BNG se preguntan qué "va a pasar" con la adjudicación de los nudos de evacuación de la central. En la actualidad, con la autorización del cierre de los cuatro grupos ya oficial, según el BNG, "no hay excusa para que no se aclare todo lo relativo al nudo de transición de As Pontes" y para que se impulse de una manera urgente el concurso de transición para la villa.

Estos pasos, ha considerado Fernández, suponen la mejor opción "para evitar el desastre económico y social de la clausura de la térmica sin alternativas industriales y laborales" ya que el final de la actividad de Endesa supondrá la destrucción de entre 1.000 y 1.400 puestos de trabajo.

El diputado nacionalista subraya la necesidad de poner el foco en el impacto que tendrá el cierre de la térmica sobre la población y, en este sentido, considera que "la transición para ser justa debe ser real".

Es por esto que, con el objetivo de evitar un "impacto traumático" sobre el empleo, el BNG apuesta por un proceso progresivo "solapando la reducción de la capacidad instalada con la puesta en marcha de nuevos proyectos industriales".

Para ello, el Bloque reclamará en el Parlamento el mantenimiento de los 1.400 MW de evacuación de la central de carbón en el nudo de transición justa del Ayuntamiento de As Pontes y la convocatoria urgente del concurso de transición justa para la adjudicación de 700 MW de los grupos 3 de la central con el mismo procedimiento empleado en Andorra-Teruel.

Fernández demanda asimismo la convocatoria inmediata y urgente de la Mesa de transición justa de As Pontes, con la participación de todos sus integrantes y una representación de Redeia como operador del sistema.