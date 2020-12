O BNG avanza unha "ofensiva institucional" para reclamar un futuro para As Pontes

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, avanzou que a formación frontista lanzará unha "ofensiva institucional" para demandar solucións de futuro para o sector afectado polo peche da planta de térmica de Endesa nas Pontes (A Coruña), tendo en conta que considera que tanto a Xunta como o Goberno central desentendéronse do asunto unha vez pasadas as eleccións autonómicas do mes de xullo e, agora, "nin collen o teléfono" aos traballadores.

Este venres, Pontón mantivo un encontro nas depedencias da formación frontista na Cámara galega co presidente do comité de empresa de Endesa As Pontes, José Luís Pico, quen alertou da falta de resposta por parte dos gobernos autonómico e estatal ás súas solicitudes para trasladar as súas demandas.

"Esiximos aos gobernos que miren pola xente da comarca, que non teñamos que emigrar", sinalou Pico, que advertiu do "panorama moi escuro" para a zona de influencia da central ante a "falta de interese" da compañía Endesa por manter a actividade na planta a través de fontes de enerxía alternativas despois dunhas probas que foron "opacas".

Pola súa banda, Pontón denunciou o "cambio de actitude brutal" que, di, protagonizaron os executivos respecto da situación da comarca após o paso das eleccións. "En plena campaña tivemos un desfile de ministros e conselleiros prometendo unha solución de futura. Pasadas as eleccións, nin se molestan en coller o teléfono", sentenciou.

O Bloque solicitará a comparecencia do vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Francisco Conde

Para a líder nacionalista, as "promesas" de levar a cabo unha transición enerxética "xusta" quedaron relegadas "na práctica" a "unha reconversión pura e dura", "unha máis" para a comarca de Ferrolterra á que, segundo Pontón, as administracións "están a deixar caer".

Por iso, o Bloque solicitará a comparecencia do vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Francisco Conde, para que "explique que está a facer" a Xunta para dar cunha "alternativa industrial" que permita manter o emprego.

Esta petición encádrase na "ofensiva institucional" que o BNG comprometeuse a articular "para reclamar futuro para As Pontes", que leve a cabo unha "transición enerxética xusta" e que "non volva darse unha estocada a unha comarca tan maltratada" como Ferrolterra.

"O que non se pode permitir é que unha multinacional que tivo grandes beneficicios por explotación dos nosos recursos, peche e deixe tirada unha comarca"

PROPOSTAS. Así mesmo, o BNG puxo sobre a mesa unha serie de medidas que, ao seu xuízo, permitirían dar futuro aos empregos que até agora dependía da central de Endesa, para a que expón "salvar" parte dos grupos de produción con biocombustibles.

Neste sentido, Pontón lamentou que "non se coñezan" os primeiros estudos realizados para avaliar a posibilidade destas reconversións, á vez que propuxo que as adxudicacións de novos proxectos eólicos que empreguen as redes de evacuación que son propiedade do Estado estean vinculadas a "recuperar os postos de traballo" na comarca.

"O que non se pode permitir é que unha multinacional que tivo grandes beneficicios por explotación dos nosos recursos, peche e deixe tirada unha comarca. Todo iso cos gobernos de comparsa", sentenciou Pontón, que tamén pide que os fondos de recuperación da UE ('Next generation') destínense a accións na zona de influencia da central de Endesa nas Pontes.