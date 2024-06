El BNG abre al PSOE las puertas del Gobierno para "construír por Muras"

El alcalde de Muras, el nacionalista Manuel Requeijo, critica la situación de bloqueo que atraviesa el Concello y asegura que abre las puertas al PSOE a entrar en el Gobierno si es para "construír por Muras".

"As portas están abertas dende principio do mandato. Sigo mantendo que estamos obrigados a entendernos en Muras e que por enriba de todo debémonos aos intereses dos veciños", apunta el regidor, que matiza: "É importante que o PSOE se aclare e saiba o que quere porque ten as portas abertas pero non para ruído, para entendernos".

Hace algunos días, el mandatario murés envió alrededor de 80 cartas a los proveedores que tienen facturas pendientes del Concello para explicarles que los atrasos en los pagos se deben a "unha situación de bloqueo".

El pleno ya tumbó en dos ocasiones —el 24 de abril y el 13 de mayo— una modificación y suplemento de crédito de 259.349,87 euros y un reconocimiento extrajudicial de crédito de 94.273,25 euros para el abono de facturas pendientes.

"Sempre que falo coas portavoces do PP e do PSOE é todo moi difuso, moi pouco claro, non hai nada concreto", asegura Requeijo, mientras señala a un "descoñecemento da propia administración pública".

Nuevo pleno

El BNG volverá a llevar las facturas pendientes al pleno, que se celebrará el último miércoles de este mes, el día 26. "As facturas están aí e hai que pagalas", destaca el alcalde, mientras reconoce que, pese a que ya tuvo reuniones con los dos partidos de la oposición, no ha habido "ningún avance".

"O PSOE está na liña de que como foi por decreto, que se pague por decreto, algo que non pode ser, e o PP pon como condición enriba da mesa que temos que retirar facturas que son empresas do Bloque, e iso é falso", asegura el regidor murés.

En las misivas, en las que el regidor pide disculpas por el "malestar" que puede provocar esta situación y las "dificultades" que puede generar, explica a los proveedores que los atrasos no tienen nada que ver con ningún problema económico o de falta de liquidez y que solo se debe "ao bloqueo permanente da oposición na aprobación do expediente de pago no pleno municipal".