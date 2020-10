Los transportistas del carbón cierran los accesos a la térmica de As Pontes

Los transportistas del carbón iniciaron una nueva movilización a primera hora de la mañana y bloquearon los accesos a la central térmica de As Pontes con alrededor de una treintena de camiones.

Los transportistas, que ya es la segunda vez que cierran las entradas a la central, vuelven a denunciar que la eléctrica trata de sacar maquinaria de las instalaciones cuando se comprometió a no retirar nada mientras no finalizasen las pruebas con biocombustibles que se están desarrollando en la central para determinar su futuro. El colectivo de camioneros del carbón anunció que no se irán hasta no tener garantías

Transportistas de Endesa en As Pontes mantienen bloqueados desde las 8.00 horas de este jueves los accesos a la térmica, donde ha comenzado el traslado de material descartado tras la solicitud de cierre del recinto.

En declaraciones a Efe, el portavoz del colectivo, Manuel Bouza, ha afirmado que los trabajadores han cortado las dos entradas al complejo sin que se registrasen incidencias y ha pedido que las partes implicadas en el futuro de la planta "cumplan con la palabra dada".

"No iban a mover estas piezas mientras las pruebas no hubiesen terminado y supieran los resultados", ha señalado en torno a los análisis que se realizan en las últimas semanas para la introducción de combustibles alternativos al carbón.

Por su parte, fuentes de Endesa han confirmado a Efe que este jueves comenzará en la central térmica "la operación de carga y traslado en camiones de dos bombas de recirculación de lechada".

Al respecto, han precisado que esos elementos se "correspondían a la nueva desulfuradora de los grupos 3 y 4, obra que se paró al solicitar el cierre de la instalación". Según la compañía, "los equipos van a otra central que sí los necesita; el traslado no significa ningún perjuicio para la instalación de As Pontes".