El Bike Park Outeiro de Vilalba reabre reformado tras meses sin actividad

El Bike Park Outeiro, ubicado en la parroquia vilalbesa de Santaballa, acaba de reabrir sus puertas tras una "reforma importante" y después de casi diez meses sin actividad.

"Pechamos en novembro, en inverno, puxémonos cos labores de mantemento e xusto cando iamos abrir chegou o confinamento, así que aproveitamos para seguir coas reformas e facer un mantemento moi en profundidade", explica Lorenzo Prado, que junto a Alejandro Currás, dirige una instalación que estrenó la sexta temporada este mes de agosto.

"Tiñamos dúbidas de como ía funcionar pero a primeira fin de semana que abrimos xa estivemos xustos de aforo", dice uno de los responsables de este circuito que atrae a gente de diversos lugares de España, principalmente de Asturias y País Vasco y de localidades como Ferrol, Lugo, Vigo, Ourense, Santiago o Viveiro.

"Neste tempo non hai carreiras e tampouco festas e a xente aproveita para adestrar", dice Prado, que habla de que la afición por las diferentes modalidades de ciclismo que se pueden practicar en el Bike Park está creciendo. "A xente móvese máis e o que estamos notando é que cada vez tamén vén máis xente que quere coller técnica para levalo despois a unha bici de montaña", indica.

El Bike Park Outeiro ofrece cuatro modalidades de circuito en una finca de 20.000 metros cuadrados: 'dirt jump' -recorrido con líneas de saltos con diferentes alturas-, 'pump track' y 'pump track race' -óvalos gemelos- y 'four cross' -para competir en paralelo-.

Los promotores mejoraron las instalaciones de salto y están ultimando una nueva zona de iniciación para los asistentes más pequeños

"Modificamos toda a parte de 'dirt jump'. Démoslle unha boa reforma porque as instalacións de salto, de madeira, despois de seis anos xa estaban en déficit", dice. Las nuevas se colocaron reforzadas con madera y metal. Además, se hizo un importante trabajo de mantenimiento en el resto de circuitos, así como de desbroces y podas en la parte más boscosa. Allí, están ultimando una zona de iniciación para los más pequeños que se estrena esta temporada. "Estará completamente finalizada en 15 días ou un mes", indica.

Las restricciones por la crisis sanitaria obligaron a hacer cambios, como fijar un tope de 50 usuarios máximo en la instalación. "Abrimos as fins de semana de 10.00 a 19.00 horas e por semana, con reserva previa", explica el responsable del Bike Park, que indica que, pese a que no es obligatorio, recomiendan llamar antes también los fines de semana.

"Temos bastante xente para como está a situación e estamos moi contentos e sorprendidos coa actitude das persoas, todos moi respectuosos e cumprindo as normas", valora. Es obligatorio acceder con mascarilla -no cuando se circula en las bicis- y hay geles en la entrada y en las oficinas. "Limitamos aforos nalgunha zona concreta e distribuimos os aparcamentos para manter as distancias de seguridade", indican desde un proyecto privado que no cuenta con apoyos de ninguna administración.

"Contamos con axuda de xente do pobo como Miguel Ángel Díaz, Erik Parga, Omar Rouco e Jesús Barrio, xunto ao resto de socios", dice Prado, al tiempo que agradece la actitud de los usuarios.