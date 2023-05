A Ume prepararase en Begonte e Guitiriz para a loita contra incendios

O Quinto Batallón de Intervención de Emerxencias (Biem V) da Unidade Militar de Emerxencias (Ume), realizará en Galicia, entre os días 8 e 12 deste mes, un exercicio de instrución e de adestramento na loita contra os incendios forestais que terá lugar en zonas dos municipios de Begonte e de Guitiriz.

O operativo que se desprazará ata terras chairegas estará composto por un total de 95 militares e de 20 vehículos, entre os que figuran autobombas, ambulancias, estacións de transmisións e diversos vehículos pesados e lixeiros.

As prácticas, que se enmarcan no conxunto de actividades de preparación anual para as intervencións en emerxencias e para a vindeira campaña contra incendios, están dirixidas ao adestramento do persoal no manexo de ferramentas manuais e mecánicas para o desbroce, á práctica dos desprazamentos coa autobomba por pistas forestais ou a facer traballos en interface urbana forestal, "afianzando de esta forma las capacidades operativa del Biem V", precisan.