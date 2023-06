Besteiro y Mogo ponen a Ribeira de Piquín como modelo del rural gallego

"Ribeira de Piquín simboliza todo o que apoia o Goberno socialista", según explicaron los cabezas de lista del PSOE al Congreso por Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, y al Senado, César Mogo. La piscifactoría de Santalla, donde presenciaron una nueva suelta de huevas, crece en este municipio en paralelo a otras dos iniciativas de agricultura ecolóxica y ganadera, esta última en colaboración con Asoporcel.

"Fronte ao sistema prefabricado e artificial das aldeas modelo que quere o PP, temos Ribeira de Piquín, un concello de pouco máis de 500 habitantes que está a sentar as bases do novo rural galego. Por iso estamos aquí, comprometendo o apoio do Goberno de España a un proxecto único impulsado por un alcalde concienciado coa súa contorna", señaló Gómez Besteiro.

Las iniciativas que Gómez Besteiro e Mogo conocieron in situ este jueves a mediodía pretenden generar puestos de trabajo para fijar población. Los candidatos socialistas, que estuvieron acompañados por el alcalde de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández, la regidora de Trabada, Mayra García, y representantes de la Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta, comprometieron su apoyo a este Concello "coma perfecto exemplo de que na poboación rural hai futuro económico partindo do respecto á natureza", destacó Mogo.

Tres frentes. Por lo que respecta a la acuicultura, el Ayuntamiento compró una piscifactoría abandonada, tras el cierre en 2013 de la empresa que la gestionaba, y ya está produciendo truchas. Este jueves se realizó la tercera suelta de huevas, para que las truchas estén listas para vender en nueve meses.

Con respecto a la agricultura, el Concello promueve un polígono con más de 15 hectáreas de superficie alquiladas a los vecinos de Ribeira de Piquín. Más de 300 terrenos diferentes que el Ayuntamiento consiguió unir en un mismo proyecto de agricultura ecológica. A día de hoy se está produciendo kiwi atlántico en dos hectáreas y, de forma paralela, se pondrán en marcha otros cultivos y la dotación de riego en los próximos meses.

Y en relación a la ganadería, la estrella es la producción de cerdo celta, con carne de calidad gracias a ejemplares criados de forma responsable en montes abandonados o en desuso. Por ahora son 10 hectáreas alquiladas a la comunidad de montes. El modelo de granja empleado, patentado por Asoporcel, es único en España y consta de instalaciones móviles donde no hay cimentación, que permiten su traslado de un punto a otro del monte en muy poco tiempo. De lo que se trata es de gestionar este proyecto de una manera sencilla y rápida.

Asoporcel inició también en Ribeira de Piquín un proyecto piloto de control individual por GPS, que permite conocer en detalle la actividad de cada uno de los ejemplares. En breve el sistema se ampliará a todas las unidades. La asociación, que estuvo presente en la visita de los candidatos socialistas, presentó este mismo jueves su candidatura a los premios Alimentos de España convocados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

"Este pequeno-gran milagre ten os pés na terra, na de Ribeira de Piquín, un terreo propicio para sementar futuro", señaló el PSdeG en una nota informativa.