Besteiro inicia en Castro de Rei un recorrido para reivindicar la sanidad pública

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se trasladó este sábado a Castro de Rei para denunciar que el centro de salud estará cerrado todo el verano "porque a Xunta así o decidiu". Y con esta visita inicia un recorrido por los centros de salud de toda Galicia para reivindicar la sanidad pública y para demostrar como el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, "os desmantela".

"En resposta a unha pregunta no Parlamento o presidente Rueda refrexou un mundo de ficción que ben pouco ten que ver coa realidade que se está vivindo na sanidade galega", expresó Besteiro, arropado por muchos cargos socialistas de la provincia, mientras señaló ejemplos concretos como el cierre del centro de salud de Castro de Rei o el punto de atención de Doiras, o los recortes en el de Ribeira de Piquín, "onde levan moito tempo sen cubrir a praza de médico", el de Ponteareas, "onde se anulou a atención polas tardes" o el de O Valadouro, donde este sábado hubo una concentración vecinal por la falta de médicos.

El secretario del PSdeG citó otros casos e hizo especial hincapié en la insuficiencia de recursos de los servicios de pediatría, "o que provoca que moitas familias teñan que facer un longo percorrido para recibir atención".

"Á Xunta e a Rueda non lles preocupa pero queremos combater esa política de ficción e imos facelo cun percorrido por toda Galicia, acudindo aos centros de saúde para ver cantos médicos faltan, se se cubren as baixas o se prevén cubrir as xubilacións", indicó Besteiro, que insistió en que todas las competencias de Sanidad las tiene la Xunta y lanzó una oferta de pacto de país para mejorar el sistema sanitario y empezar "polo máis urxente", la atención primaria.

El BNG eleva las críticas al Parlamento

El BNG, que ya protestó frente al centro de salud de Castro de Rei, llevará al Parlamento una batería de iniciativas para que se aclare la situación en la que queda el consultorio, ya que supone, dicen, que "máis de mil persoas se teñan que desprazar para ter atención médica".

El regidor envía cartas a los vecinos

El alcalde de Castro de Rei, el popular Francisco Balado, por su parte, mandó a los vecinos una carta en la que expresa su desacuerdo con la suspensión de las consultas y en la que señala al Ministerio de Sanidad por la falta de médicos y de convocatorias de plazas Mir.