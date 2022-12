Vivió desde su juventud rodeado de libros. Obras que analizó y valoró como docente y crítico literario, y que fueron engrosando poco a poco las estanterías de su cada vez más extensa biblioteca privada. Una colección con infinitos títulos que ha iniciado un viaje de vuelta, permitiendo cumplir con uno de los sueños recurrentes de Ángel Basanta.

El pastoricense, natural de la parroquia de Crecente, llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la idea de poder ceder ese material tan preciado y que lo había acompañado toda su vida a la biblioteca municipal de su localidad natal, un pensamiento que se materializará por fin el próximo día 27, a las 12.00 horas, en un acto que abrirá "a todo pastoricense que tenga interés por leer y mejorar su formación"a un nuevo universo literario.

"Cuando era niño no tuve acceso a los libros, mis padres eran agricultores y me dieron todo lo que pudieron, pero no tenían medios para eso", cuenta Ángel Basanta, que tenía claro que no quería que esto le volviese a ocurrir "a ningún otro niño" de su localidad.

Así que inició una serie de conversaciones con el alcalde pastoricense, Primitivo Iglesias, con el que además le une una fraternal amistad, y acabó enviando unos 10.000 ejemplares de su colección privada desde Madrid a tierras chairegas, un momento que generó en este benefactor de las palabras "un sentimiento complejo".

"Por un lado me dieron ganas de llorar porque dejaba marchar una parte muy importante de mi vida, pero por otra me puse muy contento", reconoce Basanta, agradecido por la implicación y la buena voluntad mostrada por el regidor pastoricense para cumplir con su ilusión, que ha requerido además del acondicionamiento de una sala específica para depositar este material.

Un montón de títulos que pasarán a llenar las estanterías de una biblioteca que, a partir del acto del día 27, llevará también su nombre como homenaje por una carrera de éxitos y una cesión de la que su propietario avanza algunos detalles.

"Mi colección es un retrato de mi vida", afirma sin dudarlo Ángel Basanta, quien resume que entre la selección que ha cedido predominan fundamentalmente títulos de literatura española, universal, hispanoamericana y gallega, con prevalencia de los siglos XX y lo que va de XXI.

"También hay obras completas de autores que fueron objeto de mi trabajo como Valle-Inclán, Cervantes, Torrente Ballester, Álvaro Cunqueiro, José María Merino o Almudena Grandes, entre muchos otros", explica Basanta, que además ha traspasado una selecta representación de libros sobre lingüística, gramática, teoría de la literatura o crítica.

"Estoy muy orgulloso de que la biblioteca de A Pastoriza pase a llevar mi nombre pero, sobre todo, de que estos libros sigan vivos y dando vida a quien quiera o necesite bucear entre sus páginas", concluye, consciente de que "no podría haber escogido un lugar mejor para tan queridos compañeros en tantas horas de trabajo y disfrute en soledad".

Entre amigos

El que fuera presidente de la Asociación Española de Críticos Literarios durante más de una década –ahora lo es de honor–, y que todavía ocupa la vicepresidencia de la entidad internacional, estará tremendamente arropado por grandes amigos y compañeros durante el acto de apertura de la sala de la biblioteca que se llenará con sus obras.

Así, está confirmada la presencia del regidor, Primitivo Iglesias; del presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, y del académico de número de la Real Academia Española Luis Mateo Díez. También asistirán Emilio Pascual, Carlos Reigosa y José Antonio Ponte Far.