O belén vivente volve a Meira

Tardaba volver a un costume arraigado así que, aínda que este ano non se xuntou moita xente, pesou máis o desexo de volver á normalidade e de recuperar o que xa era unha tradición do Nadal meirego, a representación do belén vivente en dúas das principais celebracións relixiosas destas datas, as misas do día de Nadal e do día de Reis.

Apenas dous ensaios da man das catequistas e unha decena de nenos e de nenas con ganas de colaborar abondaron para volver darlle vida á posta en escena do nacemento de Xesús nun escenario sen lugar a dúbidas único, a emblemática igrexa de Santa María, onde os asistentes á misa do día 25 xa puideron aprezar o bo facer dos pequenos e das pequenas convertidos en anxos, pastores, Xosé ou María.

A obra, na que interveñen nenos e nenas de un a doce anos, preparouse en apenas dúas xuntanzas

E para quen non tivese a oportunidade de velo e queira coñecer a historia que poñen en escena no decurso da celebración relixiosa, haberá unha segunda oportunidade o vindeiro día 6, na misa das 13.00 horas, que unha vez máis oficiará o párroco de Meira, Miguel Asorey.

"Esta é unha tradición dende fai moitos anos e é a mellor maneira para que os nenos comprendan cal é o significado deste día", explica o crego meirego, precisando que no seu momento, cando comezaron co belén, lles pareceu unha boa idea achegar aos pequenos o misterio do nacemento de Xesús de forma teatralizada. E a acollida foi tan boa que a iniciativa se foi repetindo Nadal tras Nadal.

O anxo Gabriel visita a María. C.PÉREZ

E así, tras o parón obrigado pola pandemia, o fixeron o pasado día 25. Cruz e Naiara, dende cadanseu púlpito, exerceron como narradoras da historia do nacemento de Xesús, que na obra comeza coa chegada do anxo Gabriel, interpretado por Noam, a darlle a boa nova a María, á que lle dá vida Paula, de que ela é a escollida para ser a nai de Xesús.

"Estuve de pastor otras veces y ahora soy el ángel Gabriel y tengo que hablar a la Virgen María", explicaba intres antes da función Noam, de oito anos, contento de participar unha vez máis no belén vivente "porque me gusta y aprendo mucho".

A función conta o nacemento de Xesús, dende a visita do anxo Gabriel a María ata a chegada das pastores ao portal con ofrendas

A mesma ilusión que lle fai a Paula, que aos seus dez anos xa é toda unha veterana nesta representación. "A min encántame participar para axudar, este ano non había nenos e a min faime moita ilusión", di sobre a que foi a súa primeira vez interpretando á Virxe María.

"Fun anxo e pastor, porque xa levo moitos anos, dende que era pequeniña, e para min é unha alegría facelo", asegura ao tempo que di non ser quen de escoller un momento favorito da obra, xa que "todos son momentos bonitos".

Outro anxo, interpretado por Marcos, é o encargado de visitar a Xosé, a quen dá vida Alonso, mentres traballa no seu obradoiro de carpintería para dicirlle que debe apoiar a María, pois quen vai nacer é o fillo de Deus.

Algúns dos pequenos actores debutan nesta montaxe, pero outros xa tiñan experiencia previa

"Me encanta el belén", asegura Alonso, de oito anos, a quen unha das catequistas lle falou da posibilidade de interpretar un papel na obra. "Cruz me dijo que nos podíamos apuntar y yo me apunté, es la primera vez que lo hago", explica Alonso, non de todo convencido de ter que levar barba, aínda que ao final, pona. É importante para representar o personaxe e para que a obra saia ben.

Vestido de branco está Marcos no seu papel de anxo, tamén debutando nunha función na que recoñece sentirse un pouco nervioso, pois é a primeira vez que participa.

Intervención de Xoán Bautista. C.PÉREZ

Todo o contrario que o maior de todo o grupo, Martín, de doce anos, encargado de facer o papel de Xoán Bautista. El é o seguinte en saír a escena para anunciarlles a todos os presentes a chegada do Reino de Deus. "Teño que bendicir e dicir... Eu bautízovos con auga para penitencia...", explica, recitando sen dubidar o texto que ten encomendado. "Xa levo participando moitos anos e este avisáronme e vin, porque me gusta facelo e é bonito que se recupere", asegura o pequeno actor.

A obra segue e chega entón un pregoeiro, interpretado por Ángel, que anuncia o desexo do emperador César Augusto de facer un novo censo de todos os habitantes do imperio que sexan maiores de 18 anos, o que leva a Xosé, xunto á súa muller María, a ir de Nazaret a Belén para inscribirse. E é aí onde pouco despois nacería o Neno Xesús.

María, Xosé e o pequeno neniño, interpretado neste belén vivente por Eiden, están xa no portal de belén, a onde chega un terceiro anxo para congratular á feliz familia.

Portal de belén. C.PÉREZ

Ese non é outro que Daniela, de sete anos, que participa por segunda vez nesta función logo de debutar a última vez que se fixo, hai xa tres anos. "Tengo que decirle a María felicidades y llamar a los pastores", explica a pequena actriz, vestida de anxo cun traxe feito pola súa propia familia (a maior parte do vestiario pertence á confraría Nosa Señora do Pedregal, pero neste caso a súa familia quixo axudar coas prendas).

A prepresentación deixou de facerse pola pandemia e recuperouse este Nadal

"Mi prima también participó y a mí me gusta actuar en la obra", explica Daniela, encargada tamén, como ela mesma explica, de ir darlle a boa nova do nacemento aos pastores, aos que lles dan vida todos os nenos e as nenas que, aínda que non estean de inicio na obra, asistan ese día á misa e queiran sumarse á posta en escena do belén vivente, como foi o caso da pequena María e doutros presentes.

Aínda que si que había un deses pastores co seu papel ben aprendido. Ese é Manuel, de sete anos, ilusionado por formar parte por primeira vez na montaxe e por ser responsable ademais de dicir "dúas frases moi pequenas", para animar a todos os pastores a ir ver ao Neno Deus e levarlle as súas ofrendas.

Aviso aos pastores. C.PÉREZ

E así, coa chegada dos pastores ao portal de Belén e o agradecemento dos presentes cun gran aplauso remataba esta nova representación do nacemento na igrexa de Santa María de Meira, que supón, como lembraba Miguel Asorey na misa, a celebración "do día máis importante dos cristiáns", confiando en que a pequena obriña feita con toda a ilusión por parte dos nenos e das nenas de Meira axude a transmitir a importancia de que Xesucristo se "humanice e naza nunha familia".