El belén de Momán suma un cuarto Rey Mago en una crítica contra el emérito

El belén de la parroquia xermadesa de Momán, un nacimiento conocido por las reivindicaciones que lanza cada año, apareció este jueves con una sorpresa al sumar un cuarto Rey Mago a Melchor, Gaspar y Baltasar en una crítica contra el rey emérito.

El polémico párroco Luis Ángel Rodríguez Patiño, impulsor de este nacimiento, y varios vecinos de Momán decidieron tirar de ironía y utilizar el belén reivindicativo para hablar sobre la posible vuelta de Juan Carlos I a España escondido con sus Majestades Reales de Oriente, y lo hacen un día después de que el rey emérito cumpliese 84 años en Abu Dabi (Emiratos Árabes), donde permanece desde agosto del año 2020, con el debate abierto tras la polémica de sus negocios ocultos y las regularizaciones fiscales ante la Agencia Tributaria y con la incógnita aún sin desvelarse de cuándo regresará a España.

"En el belén de la capilla de San Antonio de Momán aparece un cuarto Rey Mago, de blanco y tapado para no ser reconocido y con un cartel detrás dónde los tres reyes se preguntan quién es, mientras él les grita: ¡Queréis callaros!", relata Rodríguez Patiño, que una vez más polemiza sobre la actualidad, basándose esta vez en una parodia del programa Polònia de TV3, donde "el rey quiere volver a España y no sabe cómo hacerlo hasta que ve a los de Oriente y se le enciende la bombilla".

Patiño recuerda las once palabras mágicas del cuarto rey mago: "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir"

Rodríguez Patiño, que protagonizó en los últimos años varias misas para exigir a los políticos el arreglo de las carreteras, carga ahora contra la Monarquía. "¡Qué ciegos hemos estado! Años y décadas viéndolo en la tele, en sus discursos y sus desfiles, y no haber sido capaz de detectar ese gran poder que emanaba. Pero por fin lo veo todo claro: Juan Carlos I, Rey de España, es el cuarto rey mago", dice, y recuerda "las once palabras mágicas" usadas por el emérito: "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir".

"Imagino que si cualquier otro jefe de Estado hubiera caído en el error en que ha incurrido él, once palabras no habrían bastado. Pero es ahí donde entra la magia, porque salidas de la boca del cuarto rey mago, son once palabras que garantizan la estabilidad de la Corona tras una de las mayores crisis de su historia", concluye.