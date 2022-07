Begonte promove unha serie de proxectos culturais

BEGONTE non ten o patrimonio cultural e arquetectónico que ten Mondoñedo ou as vacas que ten Friol, pero temos un belén electrónico que fai que durante dous meses se acheguen ata aquí máis de 40.000 persoas", así comezaba a súa intervención o alcalde begontés, José Ulla, na última das mesas redondas De catedral a catedral, na que exerceu como anfitrión.

O rexedor municipal incidiu ademais que este nacemento único, que representa a tradición do rural galego, está de 50 aniversario, unha efeméride especial que non queren deixar pasar sen conmemorala como se merece, polo que teñen en marcha un proxecto artístico que implica ás 19 parroquias do municipio.

Entre elas Baamonde, final de etapa do Camiño Norte e que conta cun patrimonio importante, coma a súa igrexa, en cuxo adro se atopa o Castiñeiro da Capela, unha árbore senlleira cuxo interior tallou hai xa máis de 50 anos o escultor Víctor Corral, fillo predilecto de Begonte, autor de numerosas obras e monumentos espallados polo mundo e un grande namorado e defensor da súa terra, o que o levou nos anos 70 a iniciar o que hoxe é a súa casa museo, pechada temporalmente logo do seu pasamento a finais de 2021.

"Por xa non podemos contar coa súa persoa", lembrou Ulla, que avanzou que se está a traballar, mantendo conversas, para ver como se pode seguir mantendo. "Daráselle un toque distinto do que tiña, é inevitable" logo da perda de quen era a súa alma máter, o insustituible Víctor, exemplo inmellorable da tradición escultórica e canteira do municipio, que se mantén con figuras como Xabier Quijada autor, por exemplo, da área de descanso ao carón da capela de Carballido (Pacios), punto de entrada do Camiño Norte no municipio, que logo continúa ata Baamonde.

E nesta parroquia é tamén onde o Concello begontés focalizou unha da patas do seu proxecto educativo, musical e sociocultural, que Ulla defendeu como necesario para o futuro do municipio. O rexedor lembrou a existencia de dous colexios, en Baamonde e en Begonte, con pouca matrícula. "Corríamos o risco de acabar perdendo os dous colexios", polo que aposaron por unificalos no Ceip Virxe do Corpiño, que vén de experimentar unha reforma integral, "e ter así un colexio con unhas infraestruturas como calquera colexio dunha cidade grande, cun profesorado relevante en número e con curso por aula, que non había ata o de agora", precisou, incidindo ademais en que medrou a matrícua e "e este ano vaise incrementar máis, co cal ese esforzo está merecendo a pena".

Mais esta decisión implicaba deixar sen uso as instalacións de Baamonde, a pé do Camiño Norte, para as que se buscou unha solución alternativa na que se está a investir máis dun millón de euros.

Construirase un auditorio e estase a crear unha sede permanente para a escola de música mancomunada entre os concellos de Begonte, Friol, Outeiro de Rei e Rábade, que xestiona a asociación Músico Crisanto, á que pertence Armando Morales, director da banda Son e Soños, formada a partir da escola. "Temos un proxecto de catro concellos que non é común, só coñecín algún en Valencia, que é unha terra de música e músicos, e era máis pequeno, de tres pobos", precisou o músico, que defendeu este sistema como "exemplar para optimizar os recursos públicos" e polo que indicou que xa se interesaran doutras localidades.

Mais para que algo así prospere, é importante non só se pense nos intereses locais, senón nos puntos de confluencia e no beneficio común, chegando a "un consenso para buscar a mellor solución", como ocurriu nesta ocasión coa elección de sede para escola de música, un exemplo que ve extrapolable a outras cuestións.

Morales tamén entende estas novas instalacións coma "unha nova oportunidade", xa que por primeira vez terán locais adaptados para a práctica, para que "un grupo moi numeroso de docentes, coas súas titulacións superiores en varias especialidades, poidan desenvolver o seu oficio con cariño e con medios". "Este proxecto nace con vocación de aunar distintas disciplinas artísticas", incidiu, recordando tamén que como todos os docentes son titulados, os alumnos poderán tamén titularse.

Armando tamén salientou a oportunidade de compartir que supuxo o ciclo: "Situacións como esta reunión fanme ilusionar, porque se ve que hai solucións, ves distintas versións e pos cousas en común", indicou o director da banda, quen avogou por valorar o local —cando viaxamos, sempre parece que todo é mellor— e quixo facer fincapé en no mundo das artes —"o que nos direfencia dos animais"—, os froitos non adoitan ser inmediatos: "A curto prazo non dá nada, nin recoñecemento de que fixeches algo bo, polo tanto hai que crer de verdade, ter vocación de verdade", insistiu. Por iso, quixo citar ao doutor e escritor Claudio Naranjo, quen dicía que "o único que nos falta, é o amor", unha peza fundamental para apostar pola cultura, que, segundo di a Unesco e lembrou o músico con ela "transítase por unha senda que nos leva sempre a mellor".