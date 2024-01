Belén electrónico de Begonte: nunha aldea galega da Chaira

Localización

O belén atópase nun local no baixo do centro cultural José Domínguez Guizán, na Avenida de Galicia, ao carón da Praza Irmáns Domínguez Guizán —dedicada a José, Jesús e Milagros—. As coordenadas son 43º08’57.0’’N, 7º40’58.3’’W



Horario

Ata o día 7, abre todos os días de 11.00 a 13.00 e de 16.00 a 19.00 horas. A partir do 8 e ata a clausura o 27, poderase ver as fins de semana en horario de tarde e con cita previa de luns a venres, chamando ao 610.90.73.06.



Premios e exposicións

Conxuntamente co belén, o centro cultural organiza os certames de debuxo infantil, poesía, xornalismo e arte, cuxas obras participantes se poden ver agora na sala de exposicións da Xunta en Lugo e, a partir do día 16, na casa da cultura begontesa.

Local do belén. C.PÉREZ

A comezos dos 70, o párroco José Domínguez Guizán quería buscar unha fórmula para promocionar Begonte e, logo de ver un belén na escola de formación profesional, tivo claro que ese era o camiño a seguir. "Gustoulle tanto que falou con Joselín —José Rodríguez Varela— por se podía facer algunhas figuras", lembra Jesús Domínguez Guizán dos comezos dun soño compartido polos dous Xosés que dende 2014 é Festa de Interese de Galicia e recibe unhas 40.000 visitas cada Nadal.

"Joselín compraba bonecos, desfacíados e volvía facelos e a muller, Pilar, era quen lles facía os traxes; o primeiro belén era moi pequeniño, duraba cinco minutos e só tiña o misterio, os pastores e a lúa e as estrelas", di Jesús daquel primeiro nacemento que se montou nunha aula do actual edificio, cando aínda era escola, e que serviría de modelo para moitos outros: Valga, Betanzos...

Primeiro belén, exposto no museo. C.PÉREZ

Os Reis tíñanse que mover, así que se lles fixo un camiño, os primeiros motores eran de barcos e íanse buscar á Coruña, a neve —a favorita de Jesús— xurdiu de casualidade e custou recreala... un suma e segue para formar "unha aldea galega en miniatura" que hoxe ocupa uns 80 metros cadrados e ten máis de cen figuras, moitas delas con movemento.

"Eu non facía nada, viña aquí e miraba", ri Jesús, autor de todas as construcións do belén, algunhas delas facilmente recoñecibles, coma a igrexa begontesa. "Faciámolas ao longo de todo o ano e as pedras iamos por elas á praia de Benquerencia, a Barreiros, porque eran máis brandas e partían facilmente".

Primeiro motor, exposto no museo do belén. C.PÉREZ

"Foi aumentando, foron aparecendo axudas, viña xente, xente e xente e iso aínda animaba máis a traballar", conta Jesús, quen en 1986 se poñía á fronte do proxecto logo da prematura morte de seu irmán. "Nunca se pensou que chegase onde chegou", asegura, convencido de que un dos grandes segredos do éxito é algo tan sinxelo coma que "o que vén, repite".

Pasou medio século e "segue gustando", xeración tras xeración. Os nenos de antes volven de adultos coas súas familias. Jesús fala do mural de Diego As ao pé da N-6: "O avó vén de novo e agora trae o neto". Explícalle todos eses traballos de antes que cada Nadal rexorden no belén chairego.