O Belén de Begonte nomeará tres socios de honra

O Belén de Begonte, con motivo do seu cincuentenario, nomeará tres socios de honra que recibirán as súas distincións na xornada de clausura do nacemento, o próximo 28 de xaneiro, no salón de actos do centro cultural José Domínguez Guizán.

Son tres as personalidades ás que se lles concede esta distinción. Unha delas será o alcalde de Begonte, José Ulla, "polo seu permanente apoio ao belén e as súas actividades, contribuíndo de xeito continuo e decidido a fortalecer o papel desta iniciativa" que cumpre 50 anos.

Outro homenaxeado será Carlos Torres Lamas, membro do equipo técnico e de atención do Belén, "pola súa entrega" para que a iniciativa continúe funcionando.

A terceira distinción será recibida a título póstumo por José Antonio Abelleira, falecido en 2011. O Alemán, como era coñecido, encargouse durante moitos anos da parte eléctrica e electrónica da infraestructura do belén begontés.

Estes son os primeiros socios de honra que o Belén de Begonte nomea dende o ano 2001.